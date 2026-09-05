SRBIJA IMA BUDUĆNOST U BOKSU: Čak deset medalja osvojeno na tradicionalnom turniru u La Nusiji

Mlada reprezentacija Srbije osvojila je 10 medalja na tradicionalnom međunarodnom turniru "Boksam" u La Nusiji - četiri zlatne, tri srebrne i tri bronzane.

Foto: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Na ovogodišnjem turniru učestvovalo je 246 mladih boksera i bokserki iz 21 zemlje sa četiri kontinenta, među kojima su reprezentacije Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Danske, Francuske, Islanda, Kuvajta, Letonije, Meksika, Holandije, Novog Zelanda, Palestine, Poljske, Portugala, Portorika, Rumunije, Srbije, Španije, Turkmenistana, Ukrajine i Venecuele.

Mia Topić je u konkurenciji školarki do 15 godina, u kategoriji do 60 kilograma, osvojila zlatnu medalju.

Topić je do titule stigla sa dve ubedljive pobede, obe prekidom od strane sudije u ringu, a za impresivne nastupe dobila je i posebno priznanje – proglašena je za najbolju bokserku turnira u konkurenciji U15.

Zlatom su se okitili i: Mia Kerošević – U15, do 44 kg, dve pobede; Andrija Trajković – U17, do 80 kg, dve pobede; Ognjen Staletović – U17, do 52 kg, čak tri pobede.

Do srebrnih medalja stigli su: Nina Damjanović – U15, do 48 kg; Ostoja Drulović – U15, do 40 kg; Todor Lučić – U17, do 57 kg.

Bronzane medalje osvojili su: Anabeli Todorović – U15, do 48 kg; Dušan Nekić – U17, do 66 kg, Lazar Jovanović - U15, do 52 kg.

Uz reprezentativce Srbije u La Nusiji bili su selektor Igor Rogić, zadužen za mlađe muške selekcije i Stefan Prodanović, trener BK Obilić iz Zvornika, koji je na ovom turniru vodio ženski deo reprezentacije.