Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače
FK Partizan se oglasio saopštenjem pred 180. večiti derbi.
Pred 180. večiti derbi, FK Partizan poziva svoje navijače da u nedelju ispune gostujuću tribinu i pruže podršku timu onda kada je to najpotrebnije.
Ove sezone zajedno smo pokazali da umemo da prepoznamo trenutak. Da postupci koji su nas prethodnih godina preskupo koštali mogu da budu svedeni na minimum kada postoji zajednička svest o tome šta je interes Kluba.
Tokom prethodnih meseci pred disciplinskim organima Fudbalskog saveza Srbije vođeni su postupci po odštetnim zahtevima FK Crvena zvezda za naknadu materijalne štete nastale na stadionu „Rajko Mitić“ tokom prethodnog derbija. Po donetim odlukama, iako FK Partizan smatra da postoji odgovornost i organizatora utakmice, kao i da su visine odštetnih zahteva upitne, Klub je bio obavezan da FK Crvena zvezda isplati iznos koji zbirno predstavlja približno 250.000 evra.
Zbog neizmirenja obaveza po odlukama Disciplinske i etičke komisije, među kojima su bile i obaveze prema FK Crvena zvezda, FK Partizanu je 17. jula 2026. godine uvedena zabrana registracije novih igrača, koja je ukinuta 14. avgusta 2026. godine nakon izmirenja obaveza i dostavljanja dokaza o tome.
Upravo zato pred novi derbi postoji opravdana bojazan da bi ovaj scenario mogao da se ponovi. Da svako novo oštećenje imovine – svaka polomljena ili zapaljena stolica, svaki oštećeni deo inventara na stadionu – ponovo može da proizvede veoma ozbiljne finansijske posledice po FK Partizan.
Pozivamo svakog navijača Partizana koji će u nedelju biti na južnoj tribini da ne čini ništa što može naneti štetu FK Partizan. Želimo punu gostujuću tribinu i nikad snažniju, složniju i glasniju podršku crno-belima.
SVI NA JUG! NAPRED PARTIZAN! - stoji u saopštenju FK Partizan.
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