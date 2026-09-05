Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Naše devojke odigrale su daleko ispod očekivanja u polufinalu Evropskog prvenstva i po prvi put nakon 11 godina se neće boriti za zlato. Turska je na krilima Melise Vargas i slabog prijema naše reprezentacije više nego zasluženo slavila sa 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) u setovima pred punim tribinama "Sinan Erden doma" u Istanbulu.