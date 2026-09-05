ANA BRNABIĆ O PRISLUŠKIVANJU: Intencija je da napadnu Srbiju
PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić pita što bi iko koristio softver za prisluškivanje za koji izlazi upozorenje.
- Intencija je da napadnu Srbiju. Garantujem da će da se javi neko od evroparlamentaraca na čelu sa Toninom Piculom koji će to da iskoriste za napad za Srbiju. To je unapred isplaniran narativ - kazala je ona za Juronjuz.
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