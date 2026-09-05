Turska počistila Srbiju i plasirala se u veliko finale

Naše devojke odigrale su daleko ispod očekivanja u polufinalu Evropskog prvenstva i po prvi put nakon 11 godina se neće boriti za zlato. Turska je na krilima Melise Vargas i slabog prijema naše reprezentacije više nego zasluženo slavila sa 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) u setovima pred punim tribinama "Sinan Erden doma" u Istanbulu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

TURSKA - SRBIJA - 3:0 (25:20, 25:19, 25:20)

Hala: "Sinan Erdem dom" / Gledalaca 15.000

Sudije: Teodora Kariopulu (prvi sudija), Ragel Portela (drugi sudija)

Najefikasniji pojedinci: Vargas 18 poena / Bošković 14

Biće ovo prvi put nakon 11 godina da Srbija neće igrati finale Evropskog prvenstva, slabo su odigrale naše devojke, pogotovo na servisu i prijemu, ali ovo je velika škola za novu/mladu generaciju naše reprezentacije i nadamo se da će se oporaviti pred meč za bronzu koji je na programu u nedelju od 15 časova.

Rival će nam biti poraženi iz drugog polufinala u kojem se od 18.00 sastaju favorizovana Italija i Poljska.

Čestitke Turskoj i Santareliju na pripremljenoj utakmici, sjajan je posao uradio italijanski stručnjak i ponovo pokazao da je jedan od najboljih na svetu u svom zanatu.

🇹🇷Türkiye EuroVolley Finalinde rakibini bekliyor



- 🇵🇱Polonya - İtalya🇮🇹 maçı 50 dakika sonra TRT Spor Yıldız'da pic.twitter.com/zhGTT7g3Fi — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 5, 2026

IZVEŠTAJ

Da će biti loš dan za Srbiju videlo se već na početku meča jer je u njega daleko bolja ušla Turska koja je na krilima Melise Vargas povela sa 5:2 i odmah napravila razliku, ali nakon toga su naše devojke podigle nivo igre i poravnale rezultat na 8:8 u prvom setu.

I pored toga, videlo se da bolje igra domaćin koji je bio daleko bolji na servisu i prijemu, trend koji se nastavio u daljem toku prvog seta, pa je Turska sredinom istog pobegla na +5 (19:14).

Tu prednost je čuvala do samog kraja, Vargas je nastavila da dominira i odbila nalete Srbije, a uvođenje Salihe Šahin na servis ispostavilo se kao pun pogodak jer je sa dva odlična servisa poremetila naš prijem i donela velikih 1:0 u setovima turskoj reprezentaciji.

Ni drugi set nije ništa bolje počeo, nastavili su se problemi na prijemu i Turska se odvojila odmah na startu (6:3), pa je Terzić reagovao trostrukom izmenom promenivši primače i ubacišvi Gočaninovu na poziciju libera, a samo poen kasnije i Maju Ognjenović je zamenila Slađana Mirković.

Ulaza Tice i Čajić je malo trgao ekipu, počela je Srbija da igra bolje i topila je prednost domaćina, a do egala je stigla već sredinom seta posle prestupa Melise Vargas (12:12).

Ipak, od toga trenutka dešava se neobjašnjiv pad, prijem je ponovo bio kriminalan, proradio je blok Turske koja je napravila seriju 6:1 i tako napravila krucijalnu prednost.

Nije mogla Srbija da se vrati iz tog minusa, a ni igra joj nije bila na željenom nivou i drugi set je završen novom greškom neprepoznatljive Tijane Bošković koja je preko bloka tukla u aut (25:19).

Za početak trećeg seta napravljeno je još promena ostale su Gočaninova i Mirkovićeva na terenu, a kao primači započeli su Tica i Uzelac.

Ali ni to nije urodilo plodom i dovoljno je reći da je Terzić posle uvodnih devet poena potrošio svoja oba tajmauta nakon katastrofalnog početka Srbije (7:2).

Ni oni nisu pomogli jer se set nastavio u istom ritmu, katastrofalan prijem je naštetio Srbiji mnogo, servis naših devojaka nije bio na nivou i sredinom trećeg seta je bilo jasno da nam spasa nema (15:8).

Poslednji trzaj bio je krajem seta, kada smo prišli na minus četiri (20:16), ali nakon tajmauta Santalerija, Turska je zaigrala bolje i rutinski privela meč kraju (25:20).

Melisa Vargas je bila najefikasnija sa 18 osvojenih poena, a uz su dominirali srednjaci Eda Eredem i Zehra Guneš koje su sakupile po 11 poena.

Kod nas je Tijana Bošković upisala 14, a Aleksandra Uzelac je dodala 11 poena.

TREĆI SET

25:20 - Kraj, Tica pogađa antenu, Turska zasluženo ide u finale!

24:20 - Četiri set lopte za Tursku

23:18 - Nova greške naših devojaka, Uzelac pajp šalje na sajlu i lopta odlazi u aut.

21:17 - Štetaaa! Imala je Srbija priliku da priđe na minus dva, ali Melisa Vargas sjajnim smečom izvan linije od tri metra osvaja bitan poen za Tursku.

20:17 - Evo je Tijana! Može li Srbija do neveerovatnog preokreta?

20:16 - Prilazi Srbija na minus četiri, Santareli traži tajmaut, ne želi paniku u redovima svoje ekipe.

20:14 - Već par puta Elif Šahin pokušava da kuva, sada joj je to konačno pošlo za rukom.

Vraća se Ajdin umesto Jatginove koja je ponovo dobro odradila svoj posao.

17:12 - Poslednji trzaji Srbije, sjajan blok Hene Kurtagić, njen 31. poen iz bloka na Evropskom prvenstvu.

16:9 - Ušla je Milojevićeva na servis umesto Mine Popović, ali šalje loptu u aut.

Opet Jatgin ulazi umesto Ajdin, ostaje Santareli pri svojoj taktici, a što i ne bi s obzirom na rezultat.

14:7 - Ajdin blokira Tijanu, bližimo se kraju meča.

11:6 - Konačno brejk poen, teško će biti stići ovu razliku.

10:3 - Sjajno je pripremljena Turska, bravo za Santarelija, sve čitaju njegove devojke i deluje da marširaju ka novoj pobedi i plasmranu u finale.

7:2 - Novi as, nije se izmakla na vreme Bojana Gočanin, novi tajmaut Terzića.

4:1 - Konačno poen za naše, Uzelac probija blok

4:0 - Ponovo upasivljena Tijana (8/26 procenti napada), Vargas to kažnjava.

3:0 - Uzelac dobija tešku loptu i Vargas je blokira, tajmaut Terzića koji više ne zna šta da uradi kako bi promenio tok utakmice.

2:0 Neveorvatna razmena! Na kraju izblkoirana Uzelac, nijednu veliku razmenu nismo dobili za sad.

Kreće Treći set, kuvanje Elif Šahin za 1:0

Izmene pred treći set, ostaju Gočaninova i Mirkovićeva na terenu, primači će biti Tica i Uzelac.

DRUGI SET

25:19 - Nova greška neprepoznatljive Tijane Bošković, rutinski set za domaćina.

23:18 - Nina Čajić poentira preko dvojnog bloka, ima napadački potencijal ova devojka, trebala bi ostati na parketu u trećem setu.

22:16 As Vargas! Biće ovo 2:0 za domaćina.

Vraća se Vanja Ivanović, izlazi Branka Tica.

21:16 - Turska igra vrhunsku odbranu, blok i igra u polju su fenomenalni

19:15 Ponovo propuštamo priliku da priđemo na minus dva, Zehra "zatvara" Tijanu Bošković.

Ponovo Santareli ubacuje libera umesto primača, fokusira se na prijem kao u kraju prvog seta, Jatgin ulazi, Ajdin izlazi.

18:13 - Greške se nastavljaju, Turska ne igra ništa posebno, a pravi plus pet

17:13 - Nova serija domaćina, 5:1 pravi Turska, ponovo taj prijem...

14:12 - Neee! Ajdin čita kuvanje Boškovićeve, ponovo se odmiče Turska.

🙌 İlkin Aydın'dan Tijana Boskovic'e geçit yok pic.twitter.com/MDo3tMhZxv — Gibby (@gibbybaris) September 5, 2026

12:12 - Prelaz Vargas! Imamo egal!

12:11 - Primači Turske igraju katastrofalno u napadu, to se mora iskoristiti.

11:10 - Sjajan poen! Kurtagić za zemlje u odbrani prebacuje loptu na nebranjeni deo terena.

10:8 - Budi se Srbija! Treći poen u nizu, Gočanin sjajno "hvata" pajp Vargasove, a zatim Tijana u svom stilu pogađa i nastavlja mini seriju naše reprezentacije.

10:7 - Evo brejk pona! Posle blok auta Tice, poen osvaja Slađana Mirković, sjajan blok!

10:5 - Turska dominira, a Vargas odmara, nije osvojila nijedan poen u drugom setu.

8:4 - Konačno poen za naše, prolazi Tijana iz teške situacije.

8:3 - Izblokirana Tijana Bošković, tajmaut Terzića, veliki plus za Tursku koja dominira na terenu.

7:3 - Izlazi i Maja Ognjenović, ulazi Slađana Mirković, ne sluti ovo na dobro.

6:3 - Trostruka imena Terzića, menja libera i primače, ulaze Čajić, Tica i Gočanin.

4:2 - Ne može ovako da se igra, loš prijem i slaba igra u napadu, recept za brz poraz.

2:2 - Nastavlja se meč, Maja Ognjenović maestralno kuva i donosi egal.

Negoduje srpski selektor, stvarno neverovatna odluka Teodore Kariopulu, ali ona je neće promeniti, žuti karton za Terzića.

2:1 - Neverovatna situacija, Terzić pogađa čelendž, smeč Tijane je dirao blok, ali poen ide Turskoj zato što je u nastavku poena lopta pala na zemlju, iako je Grkinja prekinula poen.

1:0 - Odmah as, Hande Baladin, nastavljaju se muke na prijemu.

Počinje drugi set! Nema promena u postavama, iste šestorke kreću i drugi deo meča.

PRVI SET

25:20 - Saliha Šahin ulazi na servis i pravi razliku, odličan potez Santarelija, vodi Turska 1:0.

23:20 - Melisa Vargas iz nemoguće pozicije nadmudruje Vanju Ivanović, blok aut, velika šteta i propuštena prilika za Srbiju.

22:19 - Vargas čuva prednost, sedmi poen sjajne Kubanke.

20:18 - Opet Mina Popović! Prilazimo na minus dva, Santareli iskusno traži tajmaut, zna koliko je značajan sledeći poen.

20:17 - Ništa od uspešnog čelendža, ali prvi tempo na Minu Popović smanjuje zaostatak.

20:16 - Bitan trenutak, poen je dodeljen Turskoj, ali Terzić traži čelendž i prelaz Elif Šahin.

19:15 - Drži distancu Turska, prijem Srbije nije na potrebnom nivou.

17:13 - Opet plus četiri, beži Turska Srbiji, teško ćemo se vraiti u ovom setu, ponovo traži tajmaut Terzić koji nimalo nije zadovoljan.

16:13 - Propušta Bošković šansu da smanji razliku, posle dobrog servisa odbranila se naša reprezentacija, ali Tijana dijagonalu šalje u aut, šteta!

14:12 - Evo odgovora Srbije, konačno brejk poen, Tijana blokira Hande Baladin.

14:10 - Skinuta je Šahin sa servisa, ali Vargas se ne može zaustaviti, šesti poen za korektora Turske.

13:9 - Nastavlja se serija, prvi put plus četiri, veliki problemi na prijemu, Elif Šahin pravi velike probleme sa servis linije našim devojkama.

11:9 - Bolje igraju domaćini, stabilan prijem i bolji servis prave razliku u ovom trenutku, Terzić traži tajmaut.

8:8 - Opet egal, Uzelac blokira Vargas i ne da Turskoj da ode na +2.

6:7 - Prva prednost za neš devojke, već četvrta greška za domaćina.

6:5 - Vraća se Srbija, ali Eda Erdem posle prvog tempa vraća prednost Turskoj.

5:4 - Evo i prvog bloka, konačno zausatvljena Vargas, bravo za Henu Kurtagić.

5:2 - Bolji početak Turske, klimav je prijem naše reprezentacije.

⚡️ İlk 4 sayımızın 3'ü Melissa Vargas'tan geldi pic.twitter.com/AG2SVzJGQS — Gibby (@gibbybaris) September 5, 2026

3:1 - evo i prvog asa, Ajdinova poentira, greška Tijane Bošković na prijemu.

2:1 - za sada poentiraju Vargas i Tijana, nosiće igru svojih timova.

1:0 - Vargas upisuje prvi poen na meču

Počinjemo, prvi servis ima Srbija!

UOČI MEČA

15.00 - Sa druge strane bez promena, primačka dijagonala Baladin i Ajdin, na mreži Guneš i Erdem, Elif Šahin tehničar, Vargas korektor, Gize je libero.

14.59 - Zanimljiva startna postava Srbije, Ivanović i Uzelac primači, srednjaci Kurtagić i Popović, tehničar Maja Ognjenović, korektor Tijana Bošković, dok će libera igrati Jegdićeva.

14.51 - Devojke izlaze na teren, uskoro će krenuti utakmica.

14.45 - Santareli je sinoć negirao optužbe na račun Turske da je namerno izgubila od Poljske u poslednjem meču grupne faze kako bi izbegla Italiju sve do finala i otišla u deo žreba gda je Srbija.

Te gluposti nemaju nikakvu vrednost, nismo razmišljali to da uradimo ni sekundu. Mnogo je praznih priča ispričano proteklih dana i to mi jako smeta. Uopšte nisam ni pričao sa devojkama o tome, te gluposti nemaju nikakvu vrednost - jasan je bio bivši selektor naše reprezentacije.

14.35 - Pozdrav Tijane Bošković i Hande Baladin, dugo su igrale zajedno u Ezačibašiju gde su postale veoma dobre prijateljice.

🫂 Hande Baladın & Tijana Boskovic pic.twitter.com/silunOCpch — Gibby (@gibbybaris) September 5, 2026

14.26 - Zanimljive su priče po društvenim mrežama o tome ko će biti MVP takmičenja, a evo i liste svih prethodnih osvajača prestižne nagrade na Evropskim prvenstvima u 21. veku.

🇪🇺 Avrupa Şampiyonası x MVP'ler



❔ 2026 x ❓

🇹🇷 2023 x Vargas

🇮🇹 2021 x Egonu

🇷🇸 2019 x Boskovic

🇷🇸 2017 x Boskovic

🇷🇺 2015 x Kosheleva

🇷🇺 2013 x Kosheleva

🇷🇸 2011 x Brakocevic

🇳🇱 2009 x Flier

🇮🇹 2007 x Agüero

🇵🇱 2005 x Swieniewicz

🇵🇱 2003 x Glinka

🇧🇬… pic.twitter.com/Mxp2EMbn6g — Gibby (@gibbybaris) September 5, 2026

14.20 - Tu su i motivisane Turkinje koje žele novo finale pred domaćom publikom.

⚡️ Filenin Sultanları yarı final için salona ulaştı pic.twitter.com/pvrtPlx3If — Gibby (@gibbybaris) September 5, 2026

14.19 - Evo kako su naše devojke izgledale pri ulasku u halu.

🇷🇸 Sırbistan yarı final için salona giriş yaptı pic.twitter.com/CkiPsRflAJ — Gibby (@gibbybaris) September 5, 2026

14.10 - Evo i reči Zorana Terzića pred današnji susret.

- Biće to vrlo teška utakmica za nas, protivnik je aktuelni šampion Evrope, ekipa koja vredi u svakom smislu. Igraju kod kuće i znamo šta to znači za njih, to je ekipa koja godinama igra mnogo bolje kod kuće nego na strani. Sigurno da neće biti lako, imaju oni svojih mana, imamo i mi prednosti, kao i mane. Videćemo ko će to sve bolje iskoristiti, nadam se da će naše igračice kao i nebrojano puta do sada uspeti da dobiju utakmicu, koja je vrlo važna za nas, ne samo zbog medalje na EP već i uopšte zbog zamajca za sledeću godinu - istakao je legendarni selektor koji juri četvrto zlato sa Srbijom na Evropskim prvenstvima.

13.44 - Termin utakmice je svima čudan, ali vrlo verovatno je da se polufinale igra ovako rano zbog večerašnjeg velikog gradskog derbija između Fenera i Bešiktaša (19.00) na kojem se nadamo pogotoku našeg Dušana Vlahovića i pobedi njegovih "crno-belih".

NAJAVA UTAKMICE

I pored slabih nastupa u Ligi nacija, Zoran Terzić je bio jasan pred Evropsko prvenstvo rekavši da je minimum plasman u polufinale i njegova četa je to isporučila.

Žreb se otvorio Srbiji koja se prošetala kroz grupnu fazu takmičenja, a zatim rutinski savladala Hrvatsku i Grčku završivši tako avanturu u Brnu sa samo dva izgubljena seta, po jedan od Češke i Hrvatske.

Sada su se naše devojke preselile u Istanbul gde se održava završnica prvenstva i tamo će pokušati da naprave veliki uspeh i plasiraju se u peto uzastopno finale.

Za sada se niko nije istakao u našoj reprezentaciji, dozirao je Terzić našu najbolju odbojkašicu Tijanu Bošković i legendarnu Maju Ognjenović, dok su primači (Uzela, Tica, Ivanović) i srednjaci (Kurtagić, Popović) odigrali na visokom nivou i tako omogućili vodećem dvojcu da se odmori pred najbitnije bitke.

Očekuje se da Maja i Tijana danas preuzmu odgovornost i povuku ekipu, pogotovo jer nas očekuje paklena atmosfera u "Sinan Erdem domu" gde će vatrena Turska publika do samog kraja biti uz svoju reprezentaciju.

Što se tiče čete Danijelea Santarelija, one su akutelne osvajačice Lige nacija, a glavno oružje je naravno nestvarna Melisa Vargas.

Rođena Kubanka igra na vrhunskom nivou, prenela je formu iz Lige nacija gde je bila MVP završnog turnira na Evropsko prvenstvo i orna je da povuče ekipu ka odbrani evrospkog trona.

Pored nje najjači deo tima su tehničari Elif Šahin i Ozbaj uz sjajne srednjake Guneš i Erdem, ali na poziciji primača je potencijalni problem što bi naše devojke mogle iskoristiti.

Baladin i Ajdin nisu konstantne, kao ni njihove zamene Saliha Šahin i Čebedžioglu, umeju da budu veoma slabe na prijemu uz slabašnu prolaznost u napadu i tu se nalazi šansa za Srbiju.

To zna i Santareli koji će sigurno dobro pripremiti ovu utakmicu i možemo očekivati veliko nadmudrivanje između njega i Terzića, dva majstora svog zanata, tokom čitave utakmice.

Takođe, istorijat međusobnih duela nam govori da ćemo gledati veoma zanimljiv susret, ove dve reprezentacije se dobro poznaju i sastale su se u samoj završnici poslednjih pet Evropskih prvenstava.

Srbija je slavila četiri puta, uključujući borbu za zlato 2021. godine, ali poslednji duel pripao je Turskoj koja je u pet iscrpljujućih setova bila bolja u finalu 2023. godine.

The rematch we’ve all been waiting for! 🇹🇷vs🇷🇸



Defending champions Türkiye on one side. Serbia, hungry for revenge, on the other. 👀🔥 Back in 2023, Türkiye won that legendary Gold Medal match 3-2 in five sets. 🏆 Now they meet again… and we’re ready for another battle!



Who’s… pic.twitter.com/NYT3iERjdM — European Volleyball (@CEVolleyball) September 5, 2026