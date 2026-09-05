U SLAVU GENERALA RATKA MLADIĆA: Održana komemoracija u Domu Vojske povodom smrti komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske
KOMEMORACIJA povodom smrti bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića održana je u Domu Vojske Srbije u Beogradu.
Ispred Doma Vojske u Beogradu građani, poštovaoci i bivši saborci već se okupljaju u velikom broju, odajući počast i čekajući početak komemoracije generalu Ratku Mladiću.
Komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu.
Njegovo večno počivalište biće pored tragično preminule kćerke Ane.
Pre sahrane, telo generala Mladića biće izloženo u Crkvi Svetog Luke.
Sin generala, Darko Mladić, pozvao je sve poštovaoce i prijatelje generala Mladića da dođu u što većem broju i time odaju poštovanje i posljednji pozdrav nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske i da sahrana prođe dostojanstveno.
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