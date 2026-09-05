U SLAVU GENERALA RATKA MLADIĆA: Održana komemoracija u Domu Vojske povodom smrti komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske

Govor generala Ninkovića - Dragi moj komandante, u ovom tužnom trenutku kada se ceo srpski narod oprašta od svog najdražeg, molimo se gospodu da ti da rajsko naselje gde pravednici počivaju. Narod koji ima takve generale i vojskovođe ne može propasti - rekao je general Ninković. Foto: Oliver Bunić

Foto: Oliver Bunić

Ostojić: Ispisujemo jednu novu stranicu istorije čiji je dio i general Ratko Mladić

- Ispisujemo jednu novu stranicu svoje istorije čiji je dio i general Ratko Mladić - rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite.

- Ovo jeste privilegija, ali i obaveza i zadatak koji mi borci možemo da poredimo sa onima što smo ispunjavali pod njegovom komandom u Odbrambeno-otadžbinskom ratu - naglasio je Ostojić.

On naglašava da "neki" hoće da izbrišu srpsku istoriju, istrgnu je.

FOTO: Novosti

General Luka Kastratović zatim je najavio istoričarku Jelenu Guskovu.

Foto: Printskrin/Novosti

Guskova: General Mladić bio veliki vođa i častan oficir; Ući će u istoriju srpskog naroda

- General Ratko Mladić je bio veliki vođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu, rekla je poznata ruska istoričarka i akademik Jelena Guskova na komemoraciji generalu Ratku Mladiću u Domu Vojske Srbije.

- Glavne crte njegovog karaktera su čestitost, hrabrost, nepotkupljivost, pravednost i veliki profesionalizam. I sigurna sam da će general ući u istoriju srpskog naroda. U školama, na univerzitetima, proučavaće se njegova biografija - rekla je Guskova na komemoraciji u Beogradu.

Navela je da je on Srbin koji nije izdao ideale srpstva i koji će zauvijek ostati u sjećanju srpskog naroda.

- Iz mog iskustva znam da je čovek neobičnog karaktera, snažan - kazala je Guskova.

Poručila je da se Srbi i Rusi ne mogu uništiti zato što će uvek biti, kako kaže, pobjednici.

- Borićemo se za svoju zemlju uvek. Možda sa greškama, ali pobediti Ruse i Srbe je nemoguće. O generalu Mladiću već pevaju pesme, pričaju legende. Republika Srpska je danas živa i zdrava samo zahvaljujući vojsci Republike Srpske i generalu Ratko Mladiću - poručila je Guskova.

Obraćanje generala Branka Krge

Građanima se obratio general-pukovnik Branko Krga.

- Bili smo istovremeno komandanti brigada. Držao je poučne lekcije iz teorije i prakse. Posebno je ispoljavao brigu za vojnike - rekao je on.

Govorio je, dodaje Krga, da on kao vojnik neće da se miješa u politiku.

- Nijednog momenta nije postavljao pitanje lične sudbine.... Najbolje bi bilo postaviti jedno pitanje: šta se moglo dogoditi da se on, njegove kolege, vojnici, srpski narod nisu branili od progona i uništenja. Pri tome su stalno imali u vidu progone iz prethodnih ratova. General Ratko Mladić je ličnost koja zbog velikog doprinosa u odbrani svog naroda zaslužuje da u istoriji zauzme dostojanstveno mjesto pored poznatih srpskih vojvoda, generala vojnika, boraca za slobodu i odbranu svoje zemlje - istakao je Krga i poručio - Vječna slava generalu Mladiću.

Foto: Novosti