BRITANIJA POSLALA ČELIČNU GRDOSIJU NA RUSIJU: Mornarica u stanju maksimalne pripravnosti!

HMS Queen Elizabeth isploviće iz Portsmuta ovog vikenda na tromesečno raspoređivanje po Velikoj Britaniji i severnoj Evropi, a Kraljevska mornarica je saopštila da će nosač ojačati odvraćanje, spremnost i kolektivnu odbranu NATO-a.

Foto: US Navy photo by Dane Wiedmann

Nosač aviona od 65.000 tona trebalo bi da počne da napušta pomorsku bazu Portsmut u 18:20 časova u subotu, 5. septembra, sa više od 800 mornara na brodu. Raspoređivanje će kombinovati naprednu obuku za ratovanje sa novom ulogom broda kao komandne platforme NATO-a za Savezničke snage za reagovanje.



Tokom naredna tri meseca, HMS Queen Elizabeth će delovati po britanskim i severnoevropskim vodama zajedno sa savezničkim snagama, razvijajući sposobnost posade da sprovodi visokokvalitetne pomorske operacije i komanduje multinacionalnim snagama u krizi. Kraljevska mornarica je izjavila da će raspoređivanje nosača aviona „sprovesti intenzivan program obuke i operacija, radeći zajedno sa saveznicima na poboljšanju kolektivne bezbednosti, odvraćanja i spremnosti“.HMS Queen Elizabeth je preuzela ulogu komandnog broda NATO-a za Savezničke snage za reagovanje u julu, što je prvi put da je bilo koji od nosača aviona klase Queen Elizabeth izvršio taj zadatak. Tokom raspoređivanja, brod će uvežbavati kako bi savezničke pomorske snage delovale zajedno ako bi NATO bio potreban da odgovori na krizu.Kapetan Kler Tompson, komandant HMS Queen Elizabeth, rekla je:

„Vratili smo se sa letnjeg odmora odmorni i spremni za sledeću fazu naše obuke. Plovidba ove jeseni je ključna prekretnica i za našu posvećenost NATO-u, kao platforma za komandu na vodi, i na našem putu nazad na nosač aviona „vrlo visoke spremnosti“ Kraljevske mornarice, dužnost koju ćemo nastaviti sa našeg sestrinskog broda HMS Prince of Wales 2027. godine. Plovidba sa ukrcanim borbenim štabom, integracija i obuka su neophodni dok se ponovo uče veštine potrebne za vođenje bezbednog i efikasnog vazduhoplovstva dok osiguravamo da smo spremni da pružimo operativne aktivnosti u srcu NATO-a ako to bude potrebno.“

Nosač aviona će takođe proći naprednu obuku u okviru organizacije Kraljevske mornarice za operativne standarde i obuku flote, koja pokriva ceo spektar modernog pomorskog ratovanja. Program je namenjen pripremi HMS Queen Elizabeth za veću spremnost i konačni povratak na glavnu ulogu britanskog nosača aviona. Obuka će se nastaviti 2027. godine, uključujući učešće u velikim vežbama NATO-a, pre nego što HMS Queen Elizabeth preuzme od HMS Prince of Wales kao vodeći britanski nosač aviona visoke spremnosti kasnije te godine.

Kraljevska mornarica je saopštila da britanske snage već doprinose odvraćanju NATO-a širom Evrope, sa više od 1.000 britanskih vojnika koji služe u komandnim punktovima NATO-a i Velikom Britanijom koja predvodi Saveznički korpus za brzo reagovanje iz Glosteršira.

Britanske snage takođe uključuju borbenu grupu od 800 vojnika u Estoniji, lovce RAF-a Tajfun raspoređene za odbranu vazdušnog prostora NATO-a iznad Rumunije, kao i pomorske patrolne avione P-8 Posejdon i avione za nadzor RC-135W Rivet Joint koji deluju oko Baltika.

Ujedinjeno Kraljevstvo takođe namenjuje svoje nuklearno odvraćanje odbrani Alijanse i, prema planovima potvrđenim u Planu odbrambenih investicija, namerava da se pridruži nuklearnoj misiji NATO-a pod nazivom „Dual Capable Aircraft“ sa lovcima F-35A.

Jesenje raspoređivanje nosača aviona „HMS Queen Elizabeth“ će stoga kombinovati komandne dužnosti NATO-a sa procesom vraćanja nosača aviona i njegove posade u stanje veoma visoke pripravnosti, uz održavanje britanskog prisustva nosača aviona u severnoevropskim vodama dok NATO nastavlja da jača odvraćanje i svoju sposobnost brzog reagovanja na krize.





(ukdefencejournal.org.uk/Krejg Langford)

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