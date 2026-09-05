LINTA: Ni posle 35 godina nema pravde za srpske žrtve Gređana i Čovca u Z. Slavoniji

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da ni posle 35 godina nema pravde za srpske žrtve Gređana i Čovca u Zapadnoj Slavoniji.

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U noći između 5. i 6. septembra 1991. godine pripadnici hrvatske paravojne formacije „Tigrovi“ ušli su u srpsko selo Gređani nakon povlačenja JNA, navodi se u saopštenju Saveza Srba iz regiona.

Prema dostupnim svedočenjima i izveštajima, desio se težak zločin nad srpskim civilima i pripadnicima Teritorijalne odbrane, a mnogi stradali i nestali Srbi iz tog perioda do danas nisu dobili pravdu. Na spomen-ploči u crkvi Svete Petke u Gređanima upisana su imena 18 Srba iz ovog sela ubijenih u periodu od 1991. do 1995. godine: Draginja i Đuro Čalić, Milka i Rada Gaćeša, Rajko Gljivica, Savo Jagličić, Milan i Siniša Keser, Rajko Savić, Obrad Kovačević, Nikola Kuzmić, Ilija Kužeta, Ignjatija Ružić, Ostoja Miladinović, Vojislav Nikšić, Jovan Radulović, Simo i Ljubica Zjalić.

- Ova imena svedoče da je stradanje srpskog stanovništva Gređana bilo šire od samog zločina iz septembra 1991. godine - navodi se u saopštenju i dodaje da su u istom ratnom periodu stradali i Srbi iz komšijskog sela Čovac.

Prema dostupnim popisima, od 6. do 11. septembra 1991. godine na području Čovca stradalo je najmanje šest Srba, među kojima su bila tri civila. U pitanju su Nikola Stančić, Rade Sibinčić, Dušan Zđelarić, Obrad Zđelarić, Jovan Stanić i Mirko Đerman. Posebno je potresna činjenica da je ubijeni Jovan Stanić bio rođen 1907. godine. Nakon odlaska hrvatskih paravojnih formacija iz pomenutih sela ostala je prava pustoš, to jest, ubijena stoka, izrešetane kuće i prozori, razvaljena vrata i razbacane stvari u srpskim kućama, a na pojedinim fasadama sprejom su bile ispisane oznake jedinice „Tigrovi“, kao i ustaško slovo „U“, uz zloglasnu poruku „Vratićemo se opet“, navodi se u saopštenju.

- Za zločine u Srbima u Gređanima i Čovcu niko nije kažnjen ni posle 35 godina. Nadležni organi Hrvatske odbijaju, kao i na mnogim drugim mestima, da konačno utvrde sve činjenice o stradanju Srba u Gređanima i Čovcu, da se istraže ubistva civila, pronađu i identifikuju posmrtni ostaci nestalih i utvrdi odgovornost pripadnika hrvatskih paravojnih i vojnih formacija za svirepe zločine nad srpskim stanovništvom - ističe Linta.

On ukazuje da nijedan zločin nad srpskim civilima ne sme biti zaboravljen samo zato što su žrtve bili Srbi.

- Ako Evropa zaista počiva na vladavini prava, onda za srpske žrtve Gređana i Čovca moraju važiti isti standardi pravde kao i za sve druge žrtve ratnih zločina. Posle 35 godina krajnje je vreme da se za Gređane i Čovac čuje puna istina, da porodice dobiju odgovore i da odgovorni za zločine konačno budu izvedeni pred lice pravde - zaključuje se u saopštenju.