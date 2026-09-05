IVIĆ ČEKA RONALDA: Srpski trener sjajno počeo i ovu sezonu sa Al Ainom

FUDBALERI Aina i njihov trener Vladimir Ivić nastavljaju tamo gde su stali na kraju prošle sezone. Nju su završili bez poraza, uz osvojenu duplu krunu i vraćanjem dva najvažnija trofeja u klupske prostorije posle mnogo godina, a i ova 2026/2027. na početku ima i "miris i ukus", kao i prošla.

Instagram FK Al Ain

Jer, Ain je preksinoć zabeležio četvrtu pobedu u početna četiri kola šampionata Ujedinjenih Arapsih Emirata, trijumfom na gostovanju protiv Itihada (2:0). Ceo posao je bio rešen već u prvom poluvremenu golovima afričkih internacionalaca Traorea i Babe u 21. i 32. minutu.

- Imamo iza sebe sjajnu sezonu, u kojoj smo ponosni na osvojeno prvenstvo i nacionalni Kup. Ali, svi u klubu moraju da znaju da je ona zaista iza nas. Sadu su ispred nas novi izazovi i ja sam ponosan na ekipu i svoj stručni štab. Imali smo sjajne pripreme i rezultati su očigledni već na početku ovog prvenstva. Imamo četiri pobede u četiri uvodna kola i namera nam je da iz utakmice u utakmicu samo podižemo formu i nivo kvaliteta naše igre. Voleo bih da navijači uživaju u našim pobedama i ove sezone - kaže Ivić, koji je prethodno sa velikim uspehom radio u PAOK, Makabiju, Votfordu i Krasnodaru.

Zna trofejni srpski 49-godišnji stručnjak koliko je dugačak put pred njim i Ainom i ove sezone.

- Vrhunski sport je tipičan po tome što je trofeje i titule zaista teško osvajati, ali je još veći zadatak kada ekipa ima pred sobom zadatak da brani titulu, da ponovi isti uspeh već u sledećoj sezoni. Zato moramo da budemo još spremniji za izazove na domaćoj i internacionalnoj sceni, jer nas čekaju i obaveze u Ligi šampiona Azije - zaključuje Ivić, kojem će prvi rival u ovom takmičenju 15. septembra na domaćem terenu biti saudijski Nasr sa Kristijanom Ronaldom na terenu.

N. Iljukić