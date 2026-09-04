MONSTRUOZAN ZLOČIN NAD MLADIĆEM: Haške ubice nisu dale generalu antibiotike

DARKO Mladić, gostovao je na Informer televiziji neposredno nakon što je na konferenciji za medije, na kojoj su govorili i ministar pravde u Vladi Republike Srbije Nenad Vujić, advokat odbrane Dragan Ivetić, kao i doktor Ognjen Gudelj, koji je lečio pokojnog generala Mladića, otkrio da je njegov otac ubijen u Hagu.

Foto: Jutjub/AP Archive

Darko Mladić je odmah na početku potvrdio svoju izjavu da je njegov otac ubijen pred njegovim očima, iako su neki brže-bolje počeli da ističu kako je takva izjava "preterana".

– Znate šta, ja sam bio prisutan, a oni koji kažu da je moja izjava bila preterana, neka dokažu da je preterana. Mi imamo i dokumentaciju i sve – rekao je najpre Darko Mladić.

Dodao je kako je dosad, dok je njegov otac bio živ, vodio računa da nečim njemu ne nanese štetu, ali da mu je sada svejedno i da hoće da stvari nazove njihovim imenom.

– Sve je počelo od donošenja one Rezolucije o genocidu. Doživeo je infarkt i otkazali su mu bubrezi. Dve i po godine je bio u krevetu. Mi smo se borili da dobije pravo na rehabilitaciju. Imao je otvorene rane od ležanja, a kada sam ih pitao zašto mu ne daju antibiotike, doktorka mi je rekla da bi mu tako nepotrebno produžili život – otkrio je Darko Mladić.

Kako je otkrio, poslednji put su njegovom ocu uzeli krv 6. juna ove godine.

Darko Mladić je otkrio i detalje o tome da su mu Holanđani nudili da se nad njegovim ocem izvrši eutanazija.

– Govorili su mi da je kod njih takav protokol, a ja sam rekao da sam apsolutno protiv toga. Pokušali su njega lično da ubede da na to pristane, ali on je dao meni ovlašćenje da o tome odlučujem. U jednom trenutku su jednu moju odluku odbili rekavši kako je on u stanju da odlučuje. A on tada nije bio u stanju ni da govori. Bilo je to u maju ove godine. Zato sam ja rekao da je on ubijen – pojasnio je Mladić.

Darko Mladić je potvrdio da su Ujedinjene nacije, kao i Hag, jedna struktura koja funkcioniše potpuno totalitarno.

– Sve to funkcioniše po principu „kadija te tuži, kadija ti sudi“ – naveo je sin pokojnog generala Mladića.