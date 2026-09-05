NIKADA NEĆU SLAVITI NACIZAM Vučić: U tome je razlika između mene, Plenkovića i Picule

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da za razliku od premijera Hrvatske, Andreja Plenkovića, i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonina Picule, nikada neće slaviti nacizam i pozdravljati se nacističkim pozdravima i da se oni, kada je reč o crvenim linijama, po tome razlikuju.

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Vučić je to rekao odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu Picule koji je upitao "koliko još crvenih linija Vučić mora preći da bi EU ozbiljno sankcionisala Srbiju".

- Milion crvenih linija ću da prelazim i da se bavim politikom Srbije, jer to je moj posao. Ali jednu neću nikada: nikada neću da slavim nacizam i da pozdravljam bilo koga nacističkim pozdravima, i da vodim decu da prisustvuju nacističkim koncertima. U tome je razlika između mene, Plenkovića i Picule. To je jedna ogromna razlika između mene i njih. To je jedna ogromna razlika, jedna civilizacijska razlika između mene i njih - rekao je Vučić.

On je rekao da Srbija nikada nije bila nacistička tvorevina i da se u ovoj zemlji nacizam nikada neće slaviti.

- U ovoj zemlji smo znali da se obračunavamo i sa Ljotićevcima, i sa ovima, i sa onima, ali se nacizam nikada nije slavio. A ovo što oni rade, pa bi hteli da i mi budemo nacisti kao oni, e mi nećemo to da budemo - ponovio je predsednik Vučić.

Komentarišući izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da "oni koji veličaju Mladića trebalo bi da se vrate u prvi osnovne",

Vučić je rekao da se može vratiti u prvi razred, ali da nikada neće biti nacista.

- I znam da im je to najžalije. Ne vredi, neće srpski narod nacizam. Neće srpski narod "Zig hajl", neće "Za dom spremni". Ja ću da se vratim u koji god hoće razred i opet ću da budem i bolji đak od njih i uspešniji u svemu, i da obezbedim Srbiji bržu stopu rasta nego što ima Hrvatska - rekao je Vučić.