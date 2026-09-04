VUČIĆ: Dobio sam informaciju da će Tači biti oslobođen za zločine nad Srbima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Srpski dnevnik na Informer TV.
Presdsednik je govorio o 16. koji dolazi.
- Došao sam do toga, špijunskim kanalima... Namerno sam to rekao da razne budale pomisle ne znam šta... dobio sam informaciju da će Hašimu Tačiju da pokriju pritvor tako da će biti osuđen za nepoštovanje suda, a o zločinima nad Srbima ništa... E, onda ćemo drugačije da razgovaramo sa Evropljanima i svima drugima. Zato što je onda jasno šta su sve ovo vreme radili. Lepo da se mi time više ne bavimo, da znamo da međunarodna pravda i međunarodno pravo ne postoje za sva ta 4-5 tribunala, sudova, raznih, i ovako i onako. I lepo da mi verujemo u svoje zakonodavstvo i da se ne mešamo više u ta posla - naveo je on.
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