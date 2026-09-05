VIŠE LEKARA STIŽE U MANJE SREDINE: Vučić najavio sistemsko rešavanje problema

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država morati sistemski da rešava problem nedostatka lekara u manjim mestima, ali i to što građani nisu zadovoljni zdravstvenom uslugom.

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Na pitanje da li će biti dovoljno lekara, Vučić je odgovorio da je to pitanje za ministra zdravlja, Zlatibora Lončara, ali da država mora da nađe dugoročna, ozbiljna i održiva rešenja da bi lekarska usluga stigla i do poslednjeg sela.

- Ja sam zabrinut za to iz prostog razloga što mi to sistemski ne rešavamo, i verujem da će sledeća vlada time morati na ozbiljan način da se pozabavi. Za mene je veći problem taj što u Matejevcu, Medoševcu i Gadžinom Hanu nemamo dovoljno lekara. Jer svi hoće da se smeste u ovu velelepnu zgradu Kliničkog centra ovde, i niko da ne ide nigde. Hoće njih nekoliko da ide po terenu, ovi drugi neće - konstatovao je Vučić tokom obilaska lokacije za izgradnju novog porodilišta u Nišu.

Naglasio je da mora da se reguliše odnos prema radnicima koji rade u državnom sektoru, a istovremeno rade i u privatnom sektoru.

- Ali to je višedecenijski problem. Prilično je teško vratiti i lekare, ali se to sada dešava i rešava. Više od 400 lekara i medicinskih radnika smo vratili iz inostranstva, i oni će da se vraćaju. Nije problem u broju, problem je u našim navikama, i problem je u našem sistemu. Mi 5,2 milijardi evra ulažemo u zdravstvo. To je nezamisliv novac za ljude - istakao je Vučić.

On je naglasio da iako se grade novi, lepi klinički centri, i dalje imamo situaciju da ljudi nisu zadovoljni onim što im se pruža kao usluga.

- Mi moramo ozbiljno da se zamislimo nad tim, i moramo da odgovaramo za to. Moramo da odgovaramo za to, moramo da snosimo odgovornost za to. I nije to jednostavno, mnogo je tu problema, ali verujem da ćemo uspeti da te probleme rešimo - poručio je Vučić.

(Tanjug)

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