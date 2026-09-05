Politika

"TREBA JOŠ STVARI DA SE URADI" Vučić: samom Nišu ključne stvari su dovođenje još nekoliko investitora

В.Н.

05. 09. 2026. u 10:25

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je razvoj Niša i istakao je da je razlika u životnom standardu ogromna.

ТРЕБА ЈОШ СТВАРИ ДА СЕ УРАДИ Вучић: самом Нишу кључне ствари су довођење још неколико инвеститора

Foto: Printscreen

- Ljudi žive lakše ali i dalje treba još dosta stvari da se uradi. Posebno moramo da uradimo infrastrukturu. U samom Nišu ključne stvari su dovođenje još nekoliko investitora. U pregovorima je dovođenje 6 investiora za ukupno zapošljavanje oko 1200 ljudi. Danas imate 15.000 nezaposlenih, a imali ste 36.000. pre 12 godina. Danas imate čak 91. 000 zaposlenih, a imali ste 70.000. Sada 21000 ljudi više u Nišu radi.

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