"TREBA JOŠ STVARI DA SE URADI" Vučić: samom Nišu ključne stvari su dovođenje još nekoliko investitora

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je razvoj Niša i istakao je da je razlika u životnom standardu ogromna.

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- Ljudi žive lakše ali i dalje treba još dosta stvari da se uradi. Posebno moramo da uradimo infrastrukturu. U samom Nišu ključne stvari su dovođenje još nekoliko investitora. U pregovorima je dovođenje 6 investiora za ukupno zapošljavanje oko 1200 ljudi. Danas imate 15.000 nezaposlenih, a imali ste 36.000. pre 12 godina. Danas imate čak 91. 000 zaposlenih, a imali ste 70.000. Sada 21000 ljudi više u Nišu radi.