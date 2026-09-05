"TREBA JOŠ STVARI DA SE URADI" Vučić: samom Nišu ključne stvari su dovođenje još nekoliko investitora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je razvoj Niša i istakao je da je razlika u životnom standardu ogromna.
- Ljudi žive lakše ali i dalje treba još dosta stvari da se uradi. Posebno moramo da uradimo infrastrukturu. U samom Nišu ključne stvari su dovođenje još nekoliko investitora. U pregovorima je dovođenje 6 investiora za ukupno zapošljavanje oko 1200 ljudi. Danas imate 15.000 nezaposlenih, a imali ste 36.000. pre 12 godina. Danas imate čak 91. 000 zaposlenih, a imali ste 70.000. Sada 21000 ljudi više u Nišu radi.
Preporučujemo
RATKO MLADIĆ NIJE HTEO DA SE POKORI HAGU: Najmoćnije izjave generala u sudnici (VIDEO)
05. 09. 2026. u 22:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)