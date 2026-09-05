Saša Ilić se oglasio pred derbi: Nadam se da Partizan može da prekine lošu tradiciju na "Marakani!"

POSLE devet godina Crvena zvezda će biti domaćin prvog večitog derbija u sezoni. Pred 180. okršaj najvećih srpskih klubova oglasio se trener crno-belih Saša Ilić.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tok konferencije

Svestan je da u derbiju ne ide sve onako kako je zamišljeno.

- U derbiju ne možeš sve da kontrolišeš, puno je bilo derbija... Bilo je malo golova, iako se mislilo da će biti goleada, a i suprotno. Ljudi su svesni, uz same tenzije na stadionu, koje su normalne za večiti derbi, je da ekipa koja napravi manje grešaka je bliža pobedi.

Nada se da će sudija Nenad Minaković biti neprimetan.

- Radujem se, najveća i najlepša utakmcia za igranja, videćemo za vođenje. Nadam se da će biti puno navijača, nadam se da će sudija biti neprimetan i da će fokus biti na igračima.

Poslednji put kad je na klupi Partizana sedeo sportski direktor, crno-beli su dobili derbi. To će u nedelju biti slučaj, pošto će uz tim biti Radosav Petrović.

- Sećam se te 2011. godine kada je Krstajić kao mladi sportski direktor bio uz igrače. On je bio veliki igrač, moj prijatelj, veliki partizanovac i sigurno da je u tom trenutku pomogao nama i da ima zasluge što smo pobedili 2:0. Sada je tu Raća, veliki navijač i bivši igrač Partizana, emotivan je izuzetno. I pored toga što mu je prvi posao, daće sve od sebe da prenesemo pozitivnu energiju igračima.

Izričit je u tome da ne prihvata remi, već ide na pobedu.

- Ne bih potpisao da bude nerešeno, ne jer se pravim da sam preterano samouveren. Derbi je, i kao navijač i kao igrač i kao trener, priznaju se samo pboede. Da će biti lako, neće. Svaki put idemo na pobedu, pa tako i protiv Zvezde. Da znam da je sigurno ostalo par kola do kraja, da smo prvaci matematički, pa da kažem hajde za remi na "Marakani". Svaki navijač, pa i ja, želi i ide sa verom u pobedu.

Ujedno je iskoristio priliku da pozove navijače da dođu na stadion i ekipi pruže podršku.

- Grobari su uvek bili uz nas, ubeđen sam da će biti i sutra. Znaju da je Partizan dugo godina bez trofeja, ali oni su i dalje uz nas, i nadam se da će jug biti i sutra ispunjen. To će značiti momcima. Zajedno sa njima, i ja kao trener, nadam se da ćemo im se odužiti na pravi način.

Ilić je imao dobru vest za navijače Partizana. Otkrio je da su svi igrači spremni za utakmicu protiv Crvene zvezde.

Dotakao se potom i kolege Alberta Rijere koji će takođe debitovati u večitom derbiju.

- Zvezda je prva na tabeli, nema poraz, ima veliki broj kvalitetnih igrača. Sastav im je po vrednosti mnogo ispred nas. Da li to može imati ulogu, može, ali ne presudnu. Rijeru poznajem kao igrača, bio je izuzetan. Kao trener je pokazao za 5-6 godina koliko može, napravio je sjajne stvari sa Celjem, igrali su završnicu Lige konferencije, ima prepoznatljiv stil. Takođe i njemu treba vremena, jer je došao pre par nedelja ovde. To je ono što mogu najminimalnije da kažem, poštujem ga normalno.

Jedno je biti igrač, a sasvim drugo trener. Ipak, Ilić ima dosta iskustva kao fudbaler i sigurno će preneti igračima šta znači važnost ove utakmice.

- Zaboravlja se igračka uloga. Imam neka iskustva i sigurno ću ih preneti igračima. Ja sam odgirao najviše derbija u istoriji, i neka pozitivna i negativna iskustva imam. Oni moraju da shvate da sutra moraju da budu mirni. Ja sam bio mlad, da znaju da su emocije velike, energija velika. Da to probaju da kanališu jer je bitno i da se opuste, ali jedino tako da pruže makismum. Da se opuste ne da rade šta hoće na terenu, već da ih nosi energija.

Dobra stvar je da se u tim vratio Ibrahim Zubairu koji je dobro radio nakon što je zbog nepoštovanja bio suspendovan od strane kluba.

- Neka to bude vaspitna mera, reagovao je dobro. Posle prvih par dana kada mu je saopštena odluka, normalno, nije mu prijala. Generalno, dobro je radio, obavili smo razgovore sa njim. Svestan je svoje greške, rekao je da će se promeniti. Ja nisam sujetan, zaboravio sam. Mnogo može da nam pomogne, samo neka trneira i radi, ako to bude radio, doneće nam kvalitet.

Otkrio je da li će se u timu naći najnovije pojačanje Sidni Lima koji je nedavno stigao na pozajmicu iz Santa Klare.

- Morate biti najsvesniji, Lima je bio kapiten Santa Klare, ima neke liderske sposobnosti. Počeo je pripreme, igrao je prvu utakmicu za njih, pa nije igrao par utakmica, to nešto minimalno ostavlja prostor da nije fizički maksimalno spreman. Sigurno ćemo ga koristi, ne bi smo ga dovodili, pratili smo ga, može da pomgne mladoj ekipi, zato je doveden. Koliko ćemo ga, kako koristiti, to zavisi od njega.

Partizan je pred ovaj derbi ostao bez standarnog desnog beka Milana Roganovića koji je pojačao Genk.

- Svaki odlazak bitnog igrača, a Roganović je u poslednje dve godine jedan od najstandardnijih, remeti planove. Svesni ste da je Partizan u takvoj situaciji kakva je, klub je dobio ponudu. Roganoviću želim sve najbolje, on je vrhunski profesionalac i vrhunski igrač. Znam da nas nikad neće zaboraviti.

Crno-beli imaju određeni problem sa sastavom i neke fudbalere će morati da žrtvuje.

- Razmišljamo, nismo doneli konačnu odluku, danas posle treninga će to biti jasnije. Imamo ozbiljan problem sa igračima van Evropske Unije. Sa Brazilcem Sidnijem Limom ih imamo sedam, u našoj ligi mogu da igraju četvorica. Znamo situaciju, probaćemo neke igrače da žrtvujemo zbog toga. Igrači koji sutra izađu daće maksimum, videćemo kako će to izgledati.

Nije želeo mnogo da priča o protivniku, isključivo se bavio svojoj ekipom.

- Hajde da pričam osamo o Partizanu, dobro je za samopouzdanje, poslednje dve utakmice, posebno Hetafe gde su moji igrači videli da ukoliko daju sve što mogu i ako igraju kao tim, da mogu da igraju ravnopravno sa Hetafeom. Posle toga se nadovezala utakmica protiv OFK Beograda i sa samopouzdanjem čekamo Zvezdu. Ubeđen sam, dešavalo se tokom istorije, trenutna tabela ne znači ništa. Puno puta se dešavalo da derbi iznikne nekog novog heroja, nadam se da će on biti na našoj strani.

Iako je odigrao kao igrač mnogo debija, ovo će mu biti prvi kao trener.

- Ja stvarno imam mnogo derbija kao igrač, biće mi prvi kao trener. Generalno nemam još neke žmarce u stomaku, sigurno da razmišljam šta i kako. Meni je bitno da ekipa bude svesna da jedino kao tim možemo da izgledamo dobro i nadam se da će tako biti sutra.

Saša Ilić je najpre najavio najveću utakmicu srpskog fudbala.

- Da ne dužim specijalno, svi ljudi znaju da je sutra najveća utakmica u našoj zemlji, za ove utakmice se živi. Očekujem jednu dobru utakmicu, očekujem puno navijača, pun jug, to je ono što je najbitnije jer znam da mogu puno da donesu i pomognu našim igračima. Nadam se da Partizan može da prekine ne baš sjajnu tradiciju na "Marakani", tome ćemo težiti - rekao je Ilić na početku obraćanja.

Uoči konferencije:

"Parni valjak" u ovaj meč ulazi sa dve vezane pobede - Hetafe (2:1) i OFK Beograd (3:1), ali situacija u prvenstvo nije dobra. Klub iz Humske posle šest odigranih utakmica ima sedam bodova.

Protivnik je nepograšiv - 5/5 i trenutno je na 15 bodova, uz gol razliku 16:1. Jasno je da Partizan očekuje veoma težak zadatak.

Crno-beli su pre nekoliko dana doveli štopera Sidnija Limu iz Santa Klare. Ipak, ostaje da se vidi da li će biti u timu za večiti derbi, s obzirom na to da nije imao puno vremena da se uigra i upozna sa ekipom.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Partizan igra se u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“