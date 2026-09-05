Peciva i pite

KRALJICA SRPSKE TRPEZE: Domaća gibanica gužvara od koje miriše cela kuća (RECEPT)

V.N.

05. 09. 2026. u 10:44

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NIJEDNA svečanost, porodično okupljanje niti nedeljni doručak u Srbiji ne mogu se zamisliti bez zlatne, vazdušaste i bogate gibanice.

КРАЉИЦА СРПСКЕ ТРПЕЗЕ: Домаћа гибаница гужвара од које мирише цела кућа (РЕЦЕПТ)

Foto: Printskrin Youtube/Magia dalla cucina

Ova tradicionalna gužvara, napravljena od ručno biranih slojeva tankih kora, pravog domaćeg sira, kajmaka i jaja, donosi na vaš sto prepoznatljive ukuse našeg podneblja i toplinu bakine kuhinje.


Sastojci:

Tanke kore za pitu: 500g
Stari srpski sir (punomasni): 500g
Domaći kajmak: 2-3 kašike (po želji, za puniji ukus)
Jaja: 5 komada
Ulje: 100ml
Gazirana mineralna voda: 200–250ml
Prašak za pecivo: 1 kesica
So: po ukusu (u zavisnosti od toga koliko je sir slan)


Priprema

U dubokoj činiji viljuškom izgnječite sir i kajmak. Dodajte jaja i sve dobro umutite. Ulijte ulje i gaziranu vodu, dodajte prašak za pecivo, pa sve izmešajte u homogenu, retku smesu. Probajte i posolite ako je potrebno.

Podmažite okrugli pleh sa malo ulja. Na dno stavite dve cele kore tako da im krajevi lagano vire preko ivice pleha – one će držati gibanicu.

Ostavite dve kore sa strane (za pokrivanje gibanice). Sve ostale kore, jednu po jednu, uzmite u ruku, lagano ih zgužvajte kao lopticu, umočite direktno u fil od sira i jaja, pa ih ređajte jednu pored druge u pleh.

Ako vam je u činiji ostalo fila, prelijte ga preko naređanih zgužvanih kora. Krajeve onih prvih kora koje vire preklopite ka unutra.

Pokrijte gibanicu sa one dve kore koje ste ostavili sa strane. Poprskajte ih sa malo ulja i nekoliko kašika gazirane vode da gornja kora ne bi popucala tokom pečenja.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 40-45 minuta, dok gibanica lepo ne nadođe i ne dobije rumenu, zlatno-žutu koricu.

Nakon pečenja, poprskajte je sa par kapi vode, pokrijte čistom krpom i ostavite da odmori 10 minuta pre sečenja. Služite toplo uz domaće kiselo mleko ili jogurt.

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