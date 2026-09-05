BOLJE OD PLANA: Deficit budžeta u prvih sedam meseci 97,8 milijardi dinara

U PRVIH sedam meseci ove godine ostvaren je deficit republičkog budžeta od 97,8 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 37,7 milijardi, s obzirom da je planiran deficit od 135,5 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Foto: D. Milovanović

U julu je ostvaren deficit od 46,2 milijardi dinara a u ovom mesecu naplaćeni su prihodi od 223,5 milijardi, od čega su poreski prihodi iznosili 193,6 milijarde dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a, 98,9 milijardi i akciza od 44,9 milijardi dinara.

Prihod po osnovu poreza na dobit iznosio je 28,4 milijarde dinara.

Neporeski prihodi iznosili su 28,1 milijardu dinara, a priliv od donacija 1,8 milijardi.

Rashodi su iznosili 269,7 milijardi dinara, od čega su rashodi za zaposlene iznosili 54,9 milijardi, kapitalni izdaci 90,9 milijardi, transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Fondu vojnih osiguranika 33,4 milijarde dinara.

Rashodi za socijalnu zaštitu su iznosili 19,6 milijardi dinara, za otplatu kamata 19 milijardi, za robu i usluge 18,8 milijardi a za isplatu subvencija 18 milijaradi dinara.

Na nivou sektora države u prvih sedam meseci ove godine ostvaren je fiskalni deficit od 105 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit od 0,5 milijardi dinara.

(Tanjug)