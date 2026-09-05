Saša Ilić imao poruku za sudije pred 180. večiti derbi
DOŠAO je na red prvi ovosezonski večiti derbi. Crvena zvezda će biti domaćin, a trener Partizana Saša Ilić imao je poruku za sudije.
Strateg crno-belih veruje da će glavni arbitar Nenad Minaković biti neprimetan i da će sve zavisiti od igrača.
- Radujem se, najveća i najlepša utakmcia za igranja, videćemo za vođenje. Nadam se da će biti puno navijača, nadam se da će sudija biti neprimetan i da će fokus biti na igračima - rekao je Ilić.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Partizan igra se u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".
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