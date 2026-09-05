Fudbal

Saša Ilić imao poruku za sudije pred 180. večiti derbi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 10:48

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DOŠAO je na red prvi ovosezonski večiti derbi. Crvena zvezda će biti domaćin, a trener Partizana Saša Ilić imao je poruku za sudije.

Саша Илић имао поруку за судије пред 180. вечити дерби

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Strateg crno-belih veruje da će glavni arbitar Nenad Minaković biti neprimetan i da će sve zavisiti od igrača.

- Radujem se, najveća i najlepša utakmcia za igranja, videćemo za vođenje. Nadam se da će biti puno navijača, nadam se da će sudija biti neprimetan i da će fokus biti na igračima - rekao je Ilić.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Partizan igra se u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić".

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