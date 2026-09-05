"SNAŽENJEM SUPERKOMPJUTERA BIĆEMO UBEDLJIVO NAJJAČI U REGIONU" Vučić: Imam velike ideje ali nam je za to potrebna velika promena u energetici

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je prilikom obilaska završnih radova na Naučno-tehnološkom parku u Nišu govorio i o izgradnji data centara i osnaživanju superkompjutera.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Imam velike ideje ali nam je za to potrebna velika promena u energetici. Moramo da obezbedimo dvostruko više struje nego što imamo danas. Cela zemlja mora da nam pomogne u tome. Kada to uspememo onda računam kako da razvijemo i jugo-zapad Srbije. Imaćemo i brojne pogodnosti jer će i ovi roboti koje gradimo da koriste dejta centre. Tu će da pohranjuju deo podataka.

Ističe da su to fabrike inteligencije, kao što postiji fabrika papira. Kaže da još to nije na onom nivou na kojem bi smo želeli i da još Srbija nema dovoljno znanja.

- Ali snaženjem superkompjutera bićemo ubedljivo najjači u regionu. Vidite, zemljae oko nas nemaju nijedan superkompjuter. Zato ćemo mi tu razliku između njih da pravimo sve većom.