Politika

VUČIĆ: Bezveze priča, ali to vam govori o totalitarnoj prirodi pol-potovskih sledbenika

В.Н.

05. 09. 2026. u 10:32

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom najavljenih skupova ispred sednice Glavnog odbora SNS-a, ocenivši takve poteze kao čistu predstavu koja otkriva "totalitarnu prirodu pol-potovskih sledbenika".

ВУЧИЋ: Безвезе прича, али то вам говори о тоталитарној природи пол-потовских следбеника

Foto: Printskrin Pink TV

- Oni su rekli da se skupe 500 metara dalje zato što znaju kako bi bilo da se skupe na istom mestu. Oni znaju da je policija odgovorna pa oni mučeni policajci da stoje i da im kao ne daju negde da idu, a oni će kao da navaljuju da dođu do nas. Pošto bi nas inače tukli, ali ne da policija. Bezveze priča, ali to vam govori o totalitarnoj prirodi pol-potovskih sledbenika koji bi da zabrane drugačije mišljenje i stavove.

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