Politika

"POBEDIĆEMO IH U NIŠU" Vučić: "Na dnevnom nivou primamo desetine i desetine blokadera koji su promenili mišljenje"

V.N.

05. 09. 2026. u 09:28

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se više desetina bivših blokadera dnevno učlanjuje u SNS.

ПОБЕДИЋЕМО ИХ У НИШУ Вучић: На дневном нивоу примамо десетине и десетине блокадера који су променили мишљење

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

 - Ja to razumem, samo što na kraju istorija meri rezultate. I da kažem, ovde će biti demokratska utakmica. Pobedićemo ih u Nišu. Sačekaćete mesec i po dana, i videćete rezultate. Siti su ljudi toga. Mislite li stvarno da su ljudi ludi i blesavi. Da kažu da će da dođu da me spreče da održim sednicu Glavnog odbora ili tribinu. Mislite li da ima bilo ko normalan ko ima tri čiste u glavi da će u tome da učestvuje, da će biti zabeležen da baštini fašističku ideologiju, da zabranjuje skupove. Mislite li stvarno da će ljudi takve da podrže. Sinoć ih je bilo 2.000 u Novom Sadu, doduše došli su iz Beograda, koji slave što nismo došli. Zamislite mene da budem takav kreten da slavim, zato što nisam pustio da neko negde održi tribinu. Zamislite na kom nivou morate da budete. Ja bih sebe doživljavao kao najgoreg kretena da to dozvolim - rekao je Vučić.

"Ima mnogo pametnih ljudi, mi na desetine i desetine ljudi, koji su bili blokaderi, primamo na dnevnom nivou - rekao je Vučić.

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