"ONI NISU TI KOJI SU SILA I MOLIM IH DA TO RAZUMEJU" Vučić o sutrašnjoj poseti Nišu: Mislio sam da su se malo opametili, ali izgleda da nisu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je boraveći u domu porodice Ćupić na Paliću jasno poručio da će sutra ići u Niš, pa odgovorio na blokaderske pozive da se narod okupi.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

- Svako svoj posao... Samo neka oni pozivaju. Mislio sam da su se malo opametili, ali izgleda da nisu. Molim policiju da ih pusti da vidim šta će da urade, samo nemoj posle da je oni pozivaju. Da vidim šta će... Naravno ništa. To govori o nasilničkoj politici i da nemaju šta drugo da ponude građanima - rekao je Vučić, pa kasnije dodao:

- Mi dajemo sve od sebe, ponašajte se odgovorno. Nekome valjda smeta i glavni odbor. Nepoželjan sam tamo gde sam doveo desetine fabrika, u Nišu uradio 3 auto-puta, ostavarmo u Brestovcu prugu, i meni će da kažu da sam nepoželjan oni koji su uništili i opljačkali Novi Sad i Niš. I to treba sa zbiljom da slušam. O rezultazima neću da pričam. Kako izgleda KC Vojvodine i da smo u Nišu u običnom blatu otvorili najmoderniji klinički centar i idemo uskro i da otvorimo i porodilište. Laž može da traje jedno vreme, kada ljudi vide da je sve bila laž onda se to kao bumerang vraća. Trudim se da ih naučim tome da oni nisu ti koji su sila i molim ih da to razumeju. U nekim mestima su to naučili na drugačiji način... Mi da ih napadamo nećemo, neka se skupljaju koliko hoće. Maltretirali su građane 2 godine i hoće da kažu da su oni ti koje mogu da rade šta hoće, jer ih predvodi NVO, a drugi nemaju pravo na ništa. Videćete da sutra neće biti tako. Vidimo se sutra na glavnom odboru.