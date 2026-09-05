Politika

VUČIĆ: Na sednici Glavnog odbora SNS očekujem važne odluke

T.J.

05. 09. 2026. u 09:38

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade porodilišta u Nišu da danas očekuje važne odluke na sednici Glavnog odbora SNS, kao i da su važni projekti koje u tom gradu obilazi.

ВУЧИЋ: На седници Главног одбора СНС очекујем важне одлуке

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Ja sam se danas svečano obukao - što nisam uradio ne znam koliko, sem kad imam državne posete, što mi je obaveza - za terenski obilazak i za glavni odbor, pošto to za mene jesu važne odluke, ali pre svega zbog dolaska u naučno-tehnološki park i ovde, jer ovo je velika svečana i svečarska prilika, jer to su važni događaji i ostaje zapisano u istoriji - rekao je Vučić.

Govoreći o izgradnji porodilišta u Nišu, on je istakao da je u poslednje tri godine bilo problema u vezi sa tim projektom zbog različitih mišljenja.

- Svako je imao neku svoju računicu, svako je sve znao, i kada sam video da to ludilo neće više da se zaustavi nikada, jer su napravljeni klanovi, politički, ovakvi i onakvi, i onda sam samo prelomio tokom noći i rekao: ono što je jedino moguće rešenje, gradimo novu zgradu i da napravimo da to bude remek-delo, da to bude izuzetno urađeno, zato što to dugujemo majkama, zato što to dugujemo ženama, onima koje tek planiraju da budu majke - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

On je naveo da je i Srbija među mnogo zemlja u Evropi sa demografskim problemima i napomenuo da je uvek manje dece što više raste životni standard.

Vučić je rekao da se ranije nije radilo na izgradnji porodilišta jer nije bilo para.

- To je suština: nisu imali pare. Nisu imali pare jer ekonomija nije radila - naveo je predsednik.

Vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, Milan Lazarević, rekao je Vučiću da je kapacitet u toj ustanovi 600 kreveta bolesničkih i 40 u intenzivnoj, što pokriva kompletan jugoistok Srbije u ovom trenutku.

(Tanjug)

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