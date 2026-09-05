POBEDIĆEMO NA IZBORIMA JOŠ UBEDLJIVIJE Vučić: U Nišu ćemo dobiti još veću podršku

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srpska napredna stranka ubedljivo pobediti na predstojećim izborima i dobiti u Nišu još veću podršku nego na prošlim izborima i dodao da SNS na dnevnom nivou učlanjuje na desetine biviših blokadera širom Srbije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Ovde će biti demokratska utakmica. Evo, ja vam sad kažem: pobedićemo ih u Nišu. Mi smo prošli put jedva pobedili, sad ćemo ih pobediti ubedljivije. Ja to vam sad kažem. Sačekaćete mesec i po dana i videćete te rezultate - rekao je Vučić u Nišu tokom obilaska lokacije za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

Kako je rekao, ljudi su siti svega.

- Je l' vi stvarno mislite da su ljudi ludi i blesavi? Da vi kažete: "Ja ću da dođem da te sprečim da održiš sednicu glavnog odbora, ja ću da te sprečim da ti održiš tribinu?" Je l' mislite da ima iko normalan, ko ima tri čiste u glavi, ko će u tome da učestvuje? A taj će da bude zabeležen kao neko ko baštini fašističku totalitarnu ideologiju zabrane drugačijeg mišljenja, zabrane skupova onome ko ne misli kao oni. Je l' vi stvarno mislite da će ljudi takve da podrže? - rekao je Vučić.

Dodao je da u svakom gradu možete da nađete takve ljude.

- Sinoć ih je bilo 2.000 u Novom Sadu koji slave to što mi nismo došli. Doduše, došli su i iz Beograda i iz drugih delova. Zamislite mene da budem takav kreten i da idem negde da slavim zato što nisam pustio da neko održi negde neku tribinu. Samo mi to objasnite, ko Boga vas molim. Zamislite na kom nivou vi morate da budete. Ja bih sebe doživljavao kao najgoreg kretena da u tako nečemu učestvujem. Na stranu to što je to totalitarizam, fašizam, Pol Potovski pristup politici i tako dalje, u čemu normalni ljudi neće da učestvuju - ocenio je Vučić.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Kako je rekao, sada čak i ljudi koji su bili na drugoj strani prelaze kod njih.

- Mi na dnevnom nivou učlanjujemo desetine i desetine blokadera širom Srbije. Ljudi koji su se iskreno pokajali, ljudi koji su iskreno razumeli kakve su ludosti i gluposti pravili. A znate šta će danas da urade? Pa šta će na 500 metara od nas, a onda, pošto ovi mučenici iz policije - šta će, ne smeju da dozvole da oni dobiju batine, onda će da kao stanu, a onda će oni: "Drž'te nas, molim vas!" Evo, sad smo baš krenuli na njih, prebili bismo ih, samo da nas vi pustite da možemo da ih prebijemo, i tako dalje. Kao deca - ocenio je Vučić.

Dodao je da neki neće biti prisutni jer će, kako je rekao, biti na gej paradi.

- To je glavni njihov vođa, ovaj, kako se zove, ovaj, već najavio da će da bude glavni gost iz Niša na gej paradi u Beogradu. Onaj što je za nezavisno Kosovo, i tako dalje. Hoću samo da vam kažem: nisu ljudi, nisu ljudi glupi da takve stvari ne vide. Tako da, kao što vidite, ja sam u Nišu, evo me ovde, doći ću na sednicu Glavnog odbora, obukao sam se, sredio sam se, a biće, držite nas, mnogo smo opasni. A evo, mi se živi poplašili, ne znamo kako ćemo da izdržimo tu silinu hrabrosti, odlučnosti i volje, totalitarne i fašističke, da se spreči nečiji dolazak i nečije javno delovanje. To nikad u Srbiji nije bio slučaj, nikada - rekao je Vučić.