"NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK U NIŠU JE BUDUĆNOST" Vučić: Ovo će nam dovoditi više investitora i podizati plate

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš - faza 2.

Foto: Printskrin Pink TV

- Ja sam sad bio na mestu gde ćemo da gradimo porodilište i koje je strašno važno, ali je ovo ono što nas spasava u budućnosti i što će da nam dovodi više investitora i da nam obezbeđuje veće plate u Nišu. Baš sam srećan. Mnogo para smo dali - naglasio je Vučić.