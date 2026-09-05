Politika

"NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK U NIŠU JE BUDUĆNOST" Vučić: Ovo će nam dovoditi više investitora i podizati plate

В.Н.

05. 09. 2026. u 09:56

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš - faza 2.

НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК У НИШУ ЈЕ БУДУЋНОСТ Вучић: Ово ће нам доводити више инвеститора и подизати плате

Foto: Printskrin Pink TV

- Ja sam sad bio na mestu gde ćemo da gradimo porodilište i koje je strašno važno, ali je ovo ono što nas spasava u budućnosti i što će da nam dovodi više investitora i da nam obezbeđuje veće plate u Nišu. Baš sam srećan. Mnogo para smo dali - naglasio je Vučić.

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