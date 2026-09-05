Košarka

Srbin pred povratkom u ABA ligu: Rade Zagorac blizu novog angažmana!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 10:00

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SPRSKI košarkaš Rade Zagorac nalazi se pred povratkom u ABA ligu.

Србин пред повратком у АБА лигу: Раде Загорац близу новог ангажмана!

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Kako prenosi, "Antena Zadar" nekadašnji igrač Partizana blizu je potpisa za Zadar. On bi tako posle četiri godine ponovo zaigra u regionalnom takmičenju.

Ovaj 31-godišnjak je prošlu sezonu proveo na Tajvanu, tačnije u ekipi Kaohsiung Akvas. Pre toga je nastupao za Avtodor i Samaru, kao i turski Bujukčekmeče.

Podsetimo, Zadar je do sad doveo tri igrača. U klub su stigli Dario Drežnjak, Ivan Vučić i Ros Vilijams.

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