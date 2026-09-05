BROJ NEZAPOSLENIH U NIŠU OPAO NA 15.000 Vučić: "To pokazuje veliki napredak, ali to nije dovoljno"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je stopa nezaposlenosti u Nišu drastično opala u odnosu na 2012. godinu, kada je na birou bilo 36.000 ljudi naspram današnjih 15.000, ali je naglasio da tu nije kraj.
- Dakle, 36 000 nezaposlenih ljudi 2012. godine, danas imamo 15 000. To pokazuje veliki napredak, ali nije to dovoljno. Nezadovoljan sam, potrebno nam je još investitora u Nišu. Potrebno nam je više kapitalnih investicija da bi Niš, posebno sa većim platama. Niš je blizu proseka Srbije, ali mora da pređe taj prosek Srbije i onda ću biti srećan.
Na pitanje da li će uskoro biti novih investicija, predsednik je naglasio da će se očekuje više kapitalnih investicija za 2 godine.
- Borićemo se svakako, borićemo se kao što smo se do sad borili. Verujem da će u budućnosti za godinu, dve odlaziti ovi koji su radno intenzivni, ali će dolaziti kapitalno intenzivni. Kao i svuda u Srbiji, kako plate budu bile sve veće. Zato nam je naučno tehnološki park sledeća bitna tačka.
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