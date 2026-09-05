HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

POSTOJE pozorišta u kojima se zavese podižu zbog umetnosti.

FOTO: Touch N Touch - Uroš Eleković

Postoje scene na kojima se priča o ljubavi, životu, snovima i ljudima.

Postoji i jedan teatar u kojem svaka predstava nosi još jednu, posebnu priču – onu koja se ne završava spuštanjem zavese.

To je Teatar humanosti Fondacije Mozzart na Dorćolu, jedinstvena humanitarna scena na kojoj ulaznica nema cenu, već ima broj.

FOTO: Touch N Touch - Uroš Eleković

Umesto novca za kartu, publika šalje humanitarnu SMS poruku i tako postaje deo predstave koja ima najvažniji mogući završetak – nečiji život dobija novu šansu.

Tokom prve sezone Teatra humanosti, publika je pokazala da humanost može da ispuni svaku salu. Za svaku poslatu humanitarnu SMS poruku, Fondacija Mozzart je donirala još jednu takvu uplatu, udvostručujući pomoć onima kojima je najpotrebnija. Tako je Fondacija Mozzart donirala više od 11.000.000 dinara, a publika poslala na desetine hiljada poruka za lečenje građana.

- Da dođu ljudi u jedno novootvoreno pozorište i da im je ulaznica humanitarna SMS poruka koja odlazi direktno u akciju prikupljanja sredstava onome kome je pomoć potrebna je svakako gest za divljenje - istakao je glumac Irfan Mensur, koji je u Teatru humanosti potpisao i režiju predstave Španska pita.

FOTO: Touch N Touch - Uroš Eleković

Tokom prethodne sezone bilo je više od jedanaest miliona razloga da verujemo da umetnost može da promeni svet. Da jedan aplauz može da bude glas podrške. Da jedna poruka može da bude korak ka ozdravljenju. I da se najlepše predstave ponekad odigraju upravo onda kada svetla pozornice utihnu, a dobrota nastavi da živi među ljudima.

- Potreba u današnjem vremenu jeste solidarnost i empatija, a Fondacija Mozzart je uspela da spoji te dve stvari i samo može da se čestita na toj ideji - dodao je glumac Milovan Filipović koji je na sceni Teatra humanosti nastupao u predstavama Bogojavljenje, Jazavac pred sudom i Moj prvi put.

FOTO: Touch N Touch - Uroš Eleković

Njegova koleginica Nada Macanković istakla je da, osim što se ulaže u umetnost, najvažnija stvar jeste da se kroz umetnost pomaže, dok je glumica Ljubinka Klarić dodala da je humanitarni aspekt koji Fondacija Mozzart sprovodi nešto najbolje što može da se desi kada su u pitanju nezavisne scene.

-Spajanjem kulture i humanosti u isto vreme znate da ste na neki način doprineli i pomogli nekome je jedna velika stvar - istakla je Ljubinka.

Na sceni Teatra humanosti glumci su tokom prethodne sezone donosili svoje uloge, reditelji svoje vizije, publika svoje emocije, a svi zajedno su stvarali priču čiji je glavni junak – čovek.

Tu priču zajedno su gradili Nataša Ninković i Zoran Cvijanović, koji su otvorili sezonu izvođenjem predstave Prah. Egon Savin svojom režijom, a Nebojša Milovanović vrhunskim glumačkim umećem, zajedno su posadili Baštu sljezove boje na daskama Teatra humanosti. Goran Šušljik, Ljubomir Bandović, Janko Cekić i Aleksandra Vulanović publiku su vodili kroz priču o Ljubinku i Desanki.

FOTO: Touch N Touch - Uroš Eleković

FOTO: Touch N Touch - Uroš Eleković

Pod rediteljskom palicom Irfana Mensura nastala je Španska pita sa Isidorom Minić, Draganom Mićalović i Ivanom Zečević.

Uspešnu sezonu zatvorila je premijera predstave Rejting tajm gu kojoj je Darko Bajić publici predstavio filmsku režiju na daskama koje život znače a Ana Franić, Srđan Karanović, Tamara Šustić i Darija Vučko postavili su nove granice pozorišnog rejtinga.

Nova svetla humanosti pale se sa novom sezonom Teatra humanosti Fondacije Mozzart ovog septembra, sa novim predstavama, novim susretima i istom idejom koja je pokrenula ovu jedinstvenu scenu – da kultura i humanost zajedno mogu da promene nečiji život.

FOTO: Touch N Touch - Uroš Eleković

Jer postoje predstave koje pamtimo po glumačkim bravurama, replikama i aplauzima. Postoje i one koje pamtimo po tome što smo, makar jednom porukom, bili deo nečijeg novog početka.