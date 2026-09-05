ZAUSTAVLJENE BORBE OKO ZAPOROŽJA: Generatori ostaju bez goriva, IAEA upalila crveni alarm

MEĐUNARODNA agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je postignuto lokalno primirje radi obnove spoljnog napajanja strujom nuklearne elektrane Zaporožje.

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Generalni direktor agencije Rafael Grosi izjavio je da je dostupnost dizel goriva od najvećeg značaja i da trenutna situacija pokazuje zašto su pouzdano spoljno napajanje i bezbedni putevi snabdevanja neophodni za nuklearnu sigurnost.

Nuklearna elektrana, koja se nalazi u Ukrajini i pod ruskom je kontrolom, nema spoljno napajanje električnom energijom još od 20. avgusta, zbog čega se oslanja isključivo na hitne dizel-generatore.

Rezerve dizel goriva u elektrani su na izmaku, te se objekat suočava sa mogućim potpunim nestankom struje u roku od nekoliko dana, osim ukoliko se napajanje ne obnovi ili se na lokaciju ne dopremi još dizela, upozorio je nuklearni nadzorni organ Ujedinjenih nacija.

Agencija je dodala da će ukrajinski tehničari započeti popravku dalekovoda kasnije u subotu, nakon što završe sa razminiranjem terena.

(Al Asvat)