KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, fudbala i košarke.
Sreda
18.45 Partizan - Porto 2 (1.95)
19.00 Al Ahli - El Kana 1 (1.29)
20.00 Basket Napoli - Tofaš 1 (1.43)
Kvota: 3.60
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