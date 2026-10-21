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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

21. 10. 2026. u 09:37

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ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, fudbala i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Weam Mostafa/BackpagePix Staff / PA Images / Profimedia

Sreda

18.45 Partizan - Porto 2 (1.95)

19.00 Al Ahli - El Kana 1 (1.29)

20.00 Basket Napoli - Tofaš 1 (1.43)

Kvota: 3.60

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