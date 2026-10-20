Rođen u Beogradu, za Srbiju ne želi ni da čuje, izabrao skroz drugu reprezentaciju!

Bivši đak Partizana preko noći je dospeo u centar pažnje nakon debija u Seriji A!

Foto: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Naime, srpska fudbalska javnost ostala je zatečena direktnim stavom mladog defanzivca Relje Obrića (20), koji je proteklog vikenda zabeležio svoje prve minute u italijanskoj Seriji A u dresu Atalante.

Iako se o njegovom talentu dugo pričalo, izjava koju je dao nakon meča jasno pokazuje da Srbija na njega neće moći da računa.

Obrić je rođen u Beogradu i prošao je kroz omladinsku školu Partizana, ali već godinama nastupa za mlađe selekcije Slovenije, odakle mu je baka. Nakon što je dobio šansu na velikoj sceni, mladi štoper je otvoreno poručio da ga dres Srbije uopšte ne zanima.

- Nikada ne bih promenio reprezentaciju. Slovenija mi je dala šansu i veoma sam zahvalan Fudbalskom savezu Slovenije. Presrećan sam zbog svakog poziva jer igram za nekog ko veruje u mene i u koga ja verujem. Igrama s ljubavlju - izjavio je Obrić za slovenačku "Ekipu".

Da ne ostavlja prostor za bilo kakve spekulacije ili eventualni manevar Fudbalskog saveza Srbije, potvrdio je sledećim rečima:

- Nisam dobio poziv u reprezentaciju Srbije. Možda je Srbija i bila zainteresovana, ali ja nisam uopšte".

Što se same igre tiče, mladi fudbaler je imao pravo "vatreno krštenje" na kultnom stadionu protiv Milana. U igru je ušao potpuno neočekivano već u 20. minutu, nakon što se povredio iskusni Sead Kolašinac.

Početak je bio kao iz košmara – Obrić je tek što je kročio na teren skrivio jedanaesterac iz kog su "rosoneri" poveli. Ipak, dvadesetogodišnjak je uspeo da podigne glavu, odigra do kraja meča veoma zrelo i stabilno, te popravi utisak.

S obzirom na to da je Kolašinac teže povređen, Obriću se otvaraju vrata karijere.

Italijanski mediji bruje o tome da je šef stručnog štaba Atalante, Mauricio Sari, prelomio da Srbina uvrsti u startnu postavu za predstojeći veliki evropski okršaj protiv Ajaksa.