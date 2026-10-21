VELIKA FINANSIJSKA POMOĆ: Država daje do 50.000 evra bez kamate

FRANCUSKA vlada najavila je finansijsku pomoć trgovcima čije su prodavnice opljačkane ili uništene tokom žestokih nereda 17. i 18. oktobra. Pogođena preduzeća moći će da konkurišu za beskamatne kredite do 50.000 evra, a država priprema i dodatne mere kako bi im omogućila da što pre obnove poslovanje.

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Ministar ekonomije Rolan Leskir saopštio je da će program biti pokrenut u petak, 23. oktobra, dok će za odobravanje sredstava biti zadužena javna investiciona banka Bpifrance, prenosi Figaro.

Da bi podneli zahtev za kredit, vlasnici oštećenih prodavnica moraće prethodno da prijave štetu svojim osiguravajućim društvima.

Država priprema poseban fond za pomoć trgovcima

Na sastanku predstavnika vlade i privrednika, održanom u Ministarstvu ekonomije u Parizu, najavljeno je i formiranje posebnog fonda namenjenog preduzećima i trgovinama koje zapošljavaju manje od 50 radnika.

Za razliku od beskamatnih kredita, čiji je maksimalni iznos već poznat, detaljni uslovi za korišćenje novca iz ovog fonda tek treba da budu definisani.

Predviđeno je da podrška obuhvati i gubitke prihoda koje su privrednici pretrpeli počev od 17. oktobra, kada su nasilni protesti pogodili brojne francuske gradove.

Cilj hitnih mera jeste da se trgovcima obezbedi novac za saniranje štete i nastavak poslovanja, kako posledice uličnih nereda ne bi dodatno ugrozile njihovu ekonomsku stabilnost.

(24sedam)