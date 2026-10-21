SKANDAL: Uhapšeni u Novom Sadu i Vrnjačkoj Banji imaju hrvatske pasoše!

PREMA nezvaničnim saznanjima Novosti, i M. V. koji je danas uhapšen u Novom Sadu i M. A. uhapšen u Vrnjačkoj Banji, imaju hrvatske pasoše!

FOTO:Lj.P.

To znači da imaju državljanstvo Republike Hrvatske, a za sad nije poznato da li imaju i državljanstvo Republike Srbije.

M.V. je uhapšen kao vođa kriminalne grupe koja je planirala izazivanje nereda u Beogradu 25. oktobra na izborni dan i koji je lično za to regrutovao ljude i nabavljao im oružje i oruđe za obračun sa neistomišljenicima i policijom.

M.A. je u Vrnjačkoj Banji uhapšen zbog sumnje da je pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja i planirao učešće u nemirima u Beogradu na izborni dan 25. oktobra.

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