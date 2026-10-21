Imperativ pobede domaćina je šansa za veliki broj golova

Montevideo siti će ugostiti Atletiko Mineiro u revanšu polufinala Kopa Sudamerikane.

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Domaćina očekuje izuzetno težak zadatak pred domaćim navijačima, jer mora da nadoknadi ogroman zaostatak posle poraza od 0:3 u prvom polufinalnom meču.

Forma domaćina nije ohrabrujuća, pošto je u poslednjem kolu urugvajskog prvenstva izgubio na gostovanju Albionu (1:2). Iako ima kvalitetne napadače i moraće da krene ofanzivno od prvog minuta, problemi u odbrani mogli bi skupo da ga koštaju.

Atletiko Mineiro dolazi na revanš sa velikom prednošću posle ubedljive pobede od 3:0 u prvom susretu, a trenutno se nalazi u dobroj formi. U brazilskoj Seriji A zauzima šesto mesto i u ovaj meč ulazi posle dva uzastopna trijumfa, nad Santosom (2:1) i Koritibom (1:0).

Gosti poseduju kvalitet i iskustvo da kontrolišu ritam utakmice, dok njihovi brzi napadi predstavljaju ozbiljnu pretnju protivnicima koji ostavljaju prostor u odbrani.

S obzirom na ishod prvog meča, Montevideo će morati da preuzme veliki rizik i napadne od početka, što bi moglo da ostavi dosta prostora za opasne kontranapade gostiju. Atletiko Mineiro je već pokazao da ume da iskoristi slabosti protivničke odbrane, pa bi otvorena igra mogla da donese dinamičan susret sa prilikama na obe strane.

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