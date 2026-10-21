Fudbal

"Nismo želeli samo da igramo defanzivno!" Marko Nikolić nakon poraza AEK-a od Mančester sitija

Filip Milošević

21. 10. 2026. u 10:01

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Mančester siti je ubedljivo slavio protiv AEK-a sa 5:1. Trener gostiju Marko Nikolić uprokos porazu nije bio skroz nezadovoljan.

Нисмо желели само да играмо дефанзивно! Марко Николић након пораза АЕК-а од Манчестер ситија

Credit: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

Srpski trener istakao je da njegova ekipa, uprkos jasnoj izraženoj razlici u kvalitetu, nije želela da se brani po svaku cenu.

– Čuvali smo sopstveni stil igre i identitet. Nismo želeli da igramo defanzivno i da se povučemo pozadi, da preživimo. Donekle smo uspeli u tome. Bili smo sposobni da kontrolišemo posed, organizujemo napade, pa čak i da stignemo do njihovog šesnaesterca. Statistika to pokazuje i to me raduje. Posed je bio 60:40 u korist Sitija, uz 16:11 u šutevima. To pokazuje da nismo došli samo da bismo preživeli, već smo bili tim koji je spreman da kazni i najmanju grešku. Uspeli smo da budemo blizu njihovog gola, ali je neverovatan kvalitet Sitija napravio razliku. Bilo je individualnih grešaka, ali video sam i pozitivne elemente – rekao je Nikolić.

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