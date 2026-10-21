"Nismo želeli samo da igramo defanzivno!" Marko Nikolić nakon poraza AEK-a od Mančester sitija
Mančester siti je ubedljivo slavio protiv AEK-a sa 5:1. Trener gostiju Marko Nikolić uprokos porazu nije bio skroz nezadovoljan.
Srpski trener istakao je da njegova ekipa, uprkos jasnoj izraženoj razlici u kvalitetu, nije želela da se brani po svaku cenu.
– Čuvali smo sopstveni stil igre i identitet. Nismo želeli da igramo defanzivno i da se povučemo pozadi, da preživimo. Donekle smo uspeli u tome. Bili smo sposobni da kontrolišemo posed, organizujemo napade, pa čak i da stignemo do njihovog šesnaesterca. Statistika to pokazuje i to me raduje. Posed je bio 60:40 u korist Sitija, uz 16:11 u šutevima. To pokazuje da nismo došli samo da bismo preživeli, već smo bili tim koji je spreman da kazni i najmanju grešku. Uspeli smo da budemo blizu njihovog gola, ali je neverovatan kvalitet Sitija napravio razliku. Bilo je individualnih grešaka, ali video sam i pozitivne elemente – rekao je Nikolić.
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