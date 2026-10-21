Ana Ivanović otkrila sa kim je provela odmor u Italiji
Srpkinja izgleda božanstveno!
Ana Ivanović je nedavno boravila u Italiji, a svojim pratiocima na društvenim mrežama otkrila je da je ovaj odmor provela u društvu najbližih prijatelja.
Nekadašnja najbolja teniserka sveta iskoristila je slobodno vreme za beg od svakodnevnih obaveza, uživajući u prelepim italijanskim pejzažima i slikajući se kako vozi legendarni italijanski skuter kroz lokalne ulice.
Sudeći po njenim objavama, bivša sportistkinja blista od sreće, a putovanje je uspešno privela kraju porukom: „Dani u Italiji uspešno završeni!“.
Mediji prenose da je ovaj odmor za Anu došao kao savršeno opuštanje i pokazatelj da u punom sjaju nastavlja dalje nakon emotivno teškog perioda i razvoda od bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera, sa kojim ima troje dece.
Obožavaoci širom sveta podržali su je brojnim pozitivnim komentarima, ističući da bivša teniserka zrači potpuno novom energijom.
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