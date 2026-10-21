Tenis

Ana Ivanović otkrila sa kim je provela odmor u Italiji

М.П.

21. 10. 2026. u 07:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Srpkinja izgleda božanstveno!

Ана Ивановић открила са ким је провела одмор у Италији

Foto: Instagram printskrin/anaivanovic

Ana Ivanović je nedavno boravila u Italiji, a svojim pratiocima na društvenim mrežama otkrila je da je ovaj odmor provela u društvu najbližih prijatelja.

Nekadašnja najbolja teniserka sveta iskoristila je slobodno vreme za beg od svakodnevnih obaveza, uživajući u prelepim italijanskim pejzažima i slikajući se kako vozi legendarni italijanski skuter kroz lokalne ulice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Sudeći po njenim objavama, bivša sportistkinja blista od sreće, a putovanje je uspešno privela kraju porukom: „Dani u Italiji uspešno završeni!“.

Mediji prenose da je ovaj odmor za Anu došao kao savršeno opuštanje i pokazatelj da u punom sjaju nastavlja dalje nakon emotivno teškog perioda i razvoda od bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera, sa kojim ima troje dece.

Obožavaoci širom sveta podržali su je brojnim pozitivnim komentarima, ističući da bivša teniserka zrači potpuno novom energijom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju