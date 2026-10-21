BLAMAŽA SRDANOVIĆA NA RTV! Hteo da se predstavi kao žrtva nasilja, pa se zapetljao u sopstvenu priču: Hodam stabilno! (VIDEO)

NOSILAC takozvane Studentske liste Ilija Srdanović tokom gostovanja na Radio-televiziji Vojvodine pokušao je da objasni da je pretrpeo nasilje, ali je njegov odgovor na jednostavno pitanje voditeljke izazvao nedoumicu.

Foto: Printskrin/24 Sedam

Nosilac takozvane Studentske liste Ilija Srdanović našao se u neobičnoj situaciji tokom gostovanja u emisiji „Pravi ugao” Radio-televizije Vojvodine, kada je, govoreći o navodnom nasilju koje je pretrpeo na jednom skupu, izneo tvrdnju koja je zbunila i samu voditeljku.

Srdanović je pokušao da ukaže na posledice incidenta za koji tvrdi da se dogodio pre nekoliko nedelja, navodeći da o svemu svedoči način na koji danas hoda.

Međutim, kada je voditeljka zatražila da objasni šta to konkretno znači, usledio je odgovor koji je njegovu prethodnu izjavu učinio još nejasnijom.

- Kako hodate?

– Stabilno!

– O tome ko je pretrpeo nasilje pre nekoliko nedelja na tom skupu, svedoči i način na koji ja danas hodam. Ali to nije važno... – rekao je Srdanović.

Voditeljka ga je potom upitala:

– Kako hodate?

– Stabilno! – odgovorio je Srdanović.

Evo zašto ga čuvaju od debata i javnih nastupa ⬇️ Ozbiljan bolesnik! https://t.co/tsxa5efLTd — PASHA (@jedanjepasha) October 21, 2026

Upravo taj kratki dijalog ostavio je otvoreno pitanje šta je nosilac Studentske liste zapravo želeo da poruči.

Ako je način njegovog hoda trebalo da posluži kao pokazatelj posledica nasilja, odgovor da hoda stabilno nije pružio objašnjenje kakve posledice ima i na koji način se one manifestuju.

Umesto da razjasni prethodnu tvrdnju, Srdanović je ostavio prostor za potpuno drugačije tumačenje svog nastupa.

Mnogo dramatike, malo objašnjenja

Posebno upada u oči što je Srdanović sam otvorio temu navodnog nasilja, pozivajući se na sopstveno fizičko stanje kao dokaz, da bi potom na direktno pitanje odgovorio jednom rečju koja nije objasnila prethodnu izjavu.

Naravno, činjenica da neko hoda stabilno sama po sebi ne znači da prethodno nije pretrpeo nasilje. Međutim, od čoveka koji javno iznosi takvu tvrdnju očekuje se da ume da objasni na šta konkretno misli.

To je naročito važno kada je reč o nosiocu izborne liste koja pretenduje da preuzme odgovornost za vođenje države.

I dok se od političkih kandidata očekuju precizni odgovori na ozbiljna pitanja, gledaoce je i ovaj put dočekao dijalog u kojem je tvrdnja da hod svedoči o nasilju završena objašnjenjem da je taj hod – stabilan.

(24 Sedam)