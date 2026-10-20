ZAPEČENE TORTILJE: Sa pieltinom i kačkavaljem
Ako volite ukusne, sočne i jednostavne obroke, ovaj recept će vas oduševiti! Pileće meso sa povrćem, otopljeni kačkavalj i aromatični sos od paradajza, umotani u mekane tortilje, čine savršenu kombinaciju za ručak ili večeru.
Sastojci
Za rolnice:
- 6 lepinja
- 500 gr pilećeg mesa, isečenog na kockice
- 1 glavica crnog luka
- 1 zelena paprika
- 1 crvena mesnata paprika
- 4 kašike maslinovog ulja
- so, crni biber, ljuta mlevena paprika i slatka crvena paprika po ukusu
- rendani kačkavalj po potrebi
Za sos:
- 1 čaša paradajz sosa (oko 200 ml)
- 1 kašičica ljute ili blage paprike u pasti
- 2–3 kašike maslinovog ulja
- malo soli
Za ukrašavanje:
- čeri paradajz
- sveža paprika
- još malo rendanog kačkavalja
Priprema
Priprema piletine: Pileće meso isecite na manje kockice. U šerpi zagrejte ulje, dodajte meso, poklopite i dinstajte dok ne pusti tečnost i dok ona ne ispari. Dodajte sitno seckani crni luk, zelenu i crvenu papriku. Umešajte začinsku papriku, so, biber i ljutu papriku po ukusu. Nastavite sa dinstanjem dok meso ne bude potpuno pečeno, a povrće omekša. Sklonite sa vatre.
Priprema sosa: U posudi pomešajte paradajz sos, papriku u pasti, maslinovo ulje i malo soli. Dobro promešajte da se sastojci sjedine.
Punjenje tortilje: Na svaku tortilju stavite deo pripremljenog pilećeg fila i dodajte rendani kačkavalj. Uvijte tortilje u rolnice.
Dno pleha premažite sa 3–4 kašike sosa. Poređajte pripremljene rolnice, a zatim ih premažite preostalim sosom. Odozgo obilno pospite rendanim kačkavaljem. Po želji ukrasite čeri paradajzom i komadićima paprike.
Rernu prethodno zagrejte na 200 stepeni. Pecite rolnice na programu sa gornjim i donjim grejačem dok se kačkavalj ne otopi i lepo ne zapeče, a tortilje dobiju zlatnu boju.
Prijatno!
Preporučujemo
PROLEĆNA ČORBICA: Sa pilećim ćuftama, sitnom testeninom i limunom
15. 10. 2026. u 16:00
MINI PITE SA SIROM I SLANINOM: Mali zalogaji koji osvajaju ukusom
14. 10. 2026. u 13:00
KREMASTA PILETINA: Recept je jednostavan i priprema se u jednom tiganju
13. 10. 2026. u 12:00
KAJZERŠMARN: Carska palačinka sa zlatnom koricom
12. 10. 2026. u 16:00
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)