ZAPEČENE TORTILJE: Sa pieltinom i kačkavaljem

Ako volite ukusne, sočne i jednostavne obroke, ovaj recept će vas oduševiti! Pileće meso sa povrćem, otopljeni kačkavalj i aromatični sos od paradajza, umotani u mekane tortilje, čine savršenu kombinaciju za ručak ili večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za rolnice:

6 lepinja

500 gr pilećeg mesa, isečenog na kockice

1 glavica crnog luka

1 zelena paprika

1 crvena mesnata paprika

4 kašike maslinovog ulja

so, crni biber, ljuta mlevena paprika i slatka crvena paprika po ukusu

rendani kačkavalj po potrebi

Za sos:

1 čaša paradajz sosa (oko 200 ml)

1 kašičica ljute ili blage paprike u pasti

2–3 kašike maslinovog ulja

malo soli

Za ukrašavanje:

čeri paradajz

sveža paprika

još malo rendanog kačkavalja

Priprema

Priprema piletine: Pileće meso isecite na manje kockice. U šerpi zagrejte ulje, dodajte meso, poklopite i dinstajte dok ne pusti tečnost i dok ona ne ispari. Dodajte sitno seckani crni luk, zelenu i crvenu papriku. Umešajte začinsku papriku, so, biber i ljutu papriku po ukusu. Nastavite sa dinstanjem dok meso ne bude potpuno pečeno, a povrće omekša. Sklonite sa vatre.

Priprema sosa: U posudi pomešajte paradajz sos, papriku u pasti, maslinovo ulje i malo soli. Dobro promešajte da se sastojci sjedine.

Punjenje tortilje: Na svaku tortilju stavite deo pripremljenog pilećeg fila i dodajte rendani kačkavalj. Uvijte tortilje u rolnice.

Dno pleha premažite sa 3–4 kašike sosa. Poređajte pripremljene rolnice, a zatim ih premažite preostalim sosom. Odozgo obilno pospite rendanim kačkavaljem. Po želji ukrasite čeri paradajzom i komadićima paprike.

Rernu prethodno zagrejte na 200 stepeni. Pecite rolnice na programu sa gornjim i donjim grejačem dok se kačkavalj ne otopi i lepo ne zapeče, a tortilje dobiju zlatnu boju.

Prijatno!