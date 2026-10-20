Peciva i pite

ZAPEČENE TORTILJE: Sa pieltinom i kačkavaljem

Milena Tomasevic

20. 10. 2026. u 12:00

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Ako volite ukusne, sočne i jednostavne obroke, ovaj recept će vas oduševiti! Pileće meso sa povrćem, otopljeni kačkavalj i aromatični sos od paradajza, umotani u mekane tortilje, čine savršenu kombinaciju za ručak ili večeru.

ЗАПЕЧЕНЕ ТОРТИЉЕ: Са пиелтином и качкаваљем

FOTO: Novosti

Sastojci

Za rolnice:

  • 6 lepinja
  • 500 gr pilećeg mesa, isečenog na kockice
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 zelena paprika
  • 1 crvena mesnata paprika
  • 4 kašike maslinovog ulja
  • so, crni biber, ljuta mlevena paprika i slatka crvena paprika po ukusu
  • rendani kačkavalj po potrebi

Za sos:

  • 1 čaša paradajz sosa (oko 200 ml)
  • 1 kašičica ljute ili blage paprike u pasti
  • 2–3 kašike maslinovog ulja
  • malo soli

Za ukrašavanje:

  • čeri paradajz
  • sveža paprika
  • još malo rendanog kačkavalja

Priprema

Priprema piletine: Pileće meso isecite na manje kockice. U šerpi zagrejte ulje, dodajte meso, poklopite i dinstajte dok ne pusti tečnost i dok ona ne ispari. Dodajte sitno seckani crni luk, zelenu i crvenu papriku. Umešajte začinsku papriku, so, biber i ljutu papriku po ukusu. Nastavite sa dinstanjem dok meso ne bude potpuno pečeno, a povrće omekša. Sklonite sa vatre.
Priprema sosa: U posudi pomešajte paradajz sos, papriku u pasti, maslinovo ulje i malo soli. Dobro promešajte da se sastojci sjedine.
Punjenje tortilje: Na svaku tortilju stavite deo pripremljenog pilećeg fila i dodajte rendani kačkavalj. Uvijte tortilje u rolnice.
Dno pleha premažite sa 3–4 kašike sosa. Poređajte pripremljene rolnice, a zatim ih premažite preostalim sosom. Odozgo obilno pospite rendanim kačkavaljem. Po želji ukrasite čeri paradajzom i komadićima paprike.
Rernu prethodno zagrejte na 200 stepeni. Pecite rolnice na programu sa gornjim i donjim grejačem dok se kačkavalj ne otopi i lepo ne zapeče, a tortilje dobiju zlatnu boju.

 

Prijatno! 

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