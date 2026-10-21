NAPAD je izveden na cilj u selu Novoselovka, na teritoriji Donjecke Narodne Republike.

MOD Rusije

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je uništena lokacija na kojoj su bili raspoređeni pripadnici Oružanih snaga Ukrajine. Ovu operaciju izveli su piloti Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije.

Cilj je bila privremena lokacija 56. zasebne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine, koja se nalazila u selu Novoselivka u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Piloti su upotrebili visokoeksplozivne avio-bombe tipa FAB-250, opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.

Ranije je objavljeno da je posada lovca-bombardera Su-34 uništila položaj pripadnika Oružanih snaga Ukrajine pomoću bombi tipa OFAB. Napad se dogodio u blizini sela Podgavrilovka, u Dnjepropetrovskoj oblasti.

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