NEBENZJA ZAGRMEO U UN: Ovo je institucionalni teror nad Srbima na KiM - Moskva zahteva punu primenu rezolucije 1244

RUSKI ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je da je sprovođenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN jedini način da se, u skladu sa međunarodnim pravom, pronađe održivo i obostrano prihvatljivo rešenje za pitanja u vezi sa Kosovom i Metohijom i zaštite interesi srpskog naroda.

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Nebenzja je na sednici Saveta bezbednosti UN na kojoj je razmatran izveštaj o radu UNMIK-a, poručio da Savet bezbednosti UN mora da pošalje jasan signal da međunarodna zajednica neće tolerisati kršenje Rezolucije 1244 i izrazio je uverenje da to telo može i mora da donese takvu odluku.

Takođe je upozorio da je situacija na KiM izuzetno napeta.

- Situacija ostaje trajno napeta i bukvalno se nalazi na samoj ivici - rekao je Nebenzja.

Kako je naveo, privremene prištinske institucije namerno stvaraju nepodnošljive uslove za život i vrše pritisak na Srbe na KiM kako bi ih primorale da napuste pokrajinu.

Nebenzja je upozorio da se urušavaju institucije koje pružaju javne usluge u oblasti zdravstva i obrazovanja, da je zabranjena upotreba srpskog dinara, da se krše izborna prava i da je pojačan pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu.

On je naveo da, prema ruskim procenama, pravosudni sistem privremenih prištinskih institucija pokreće krivične postupke na osnovu izmišljenih optužbi i sprovodi kampanje zastrašivanja, dok raste broj slučajeva nesrazmerne upotrebe sile, uključujući agresivna hapšenja i pretresanja, kao i mučenja.

Prema njegovim rečima, tokom prethodnih pet godina zabeleženo je više od 800 napada motivisanih etničkom pripadnošću, dok je više od 250 Srba i pripadnika drugih nealbanskih zajednica uhapšeno na osnovu, kako je ocenio, izmišljenih optužbi.

Govoreći o srpskom kulturnom i verskom nasleđu, upozorio je na, kako je naveo, kontinuirano skrnavljenje pravoslavnih manastira, crkava i groblja, kao i na zabrane srpskih pravoslavnih i nacionalnih simbola pod izgovorom borbe protiv ekstremizma.

Sve te postupke vlasti u Prištini Nebenzja je opisao kao "institucionalni teror", za koji je rekao da ima za cilj uklanjanje srpskog stanovništva iz pokrajine.

Nebenzja je ukazao i na presude koje su Specijalizovana veća Kosova u septembru izrekla bivšim pripadnicima tzv. Oslobodilačke vojske Kosova optuženim za ratne zločine.

Prema njegovim rečima, Priština je oštro kritikovala te presude i pokušala da pravnim putem izmeni mandat Specijalizovanih veća, dok Evropska unija, kako je ocenio, na takve postupke ne reaguje adekvatno.

- EU radije zatvara oči pred svim tim - rekao je on.

Nebenzja je kritikovao Evropsku uniju zbog, kako je naveo, tolerisanja odbijanja Prištine da formira Zajednicu srpskih opština na KiM, ocenjujući da su nesposobnost i nespremnost Brisela da obezbedi konstruktivne korake Albanaca na KiM diskreditovali pregovarački proces i posredničku ulogu EU.

Prema njegovim rečima, EU se umesto toga bavi pritiscima na Beograd i pokušajima da primora srpsko rukovodstvo da prizna državni suverenitet svoje južne pokrajine.

Ruski ambasador je upozorio da se militarizacija tzv. Kosova sistematski ubrzava i da se, kako je naveo, "kvazi-vojska", čije je formiranje i održavanje prema njegovom tumačenju zabranjeno Rezolucijom 1244, jačaju i snabdevaju oružjem iz inostranstva.

Nebenzja je poručio da multinacionalne snage raspoređene u skladu sa Rezolucijom 1244 moraju u potpunosti da izvršavaju poverene zadatke, bez uključivanja kosovsko-albanskih bezbednosnih snaga, koje je ocenio kao nepouzdane.

U suprotnom, upozorio je, mogle bi da nastanu ozbiljne posledice po stabilnost ne samo na KiM već i na celom Balkanu.

On je zatražio aktivniji, odlučniji i vidljiviji rad Misije UNMIK, ističući da njen mandat ne treba da se svodi na praćenje situacije, već da obuhvata stvaranje uslova za miran suživot svih naroda koji žive u pokrajini.

Prema njegovim rečima, Savet bezbednosti UN mora od misije da dobija iskrene i objektivne procene situacije, dok su neutralna tumačenja i pokušaji svođenja analize na administrativna pitanja kontraproduktivni.

Nebenzja se založio za očuvanje postojećeg nivoa budžetskih i kadrovskih resursa UNMIK-a, kao i za zadržavanje dogovorene učestalosti i formata sednica Saveta bezbednosti UN o KiM.

Zaključio je da su događaji na KiM direktna posledica pokušaja da se Rezolucija 1244, kao temeljni dokument Saveta bezbednosti, "potisne u zaborav", naglašavajući da ona mora da bude u potpunosti sprovedena i da je potrebna njena sveobuhvatna analiza.

(Sputnjik)

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