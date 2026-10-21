SLANI ZALOGAJČIĆI: Sa pančetom i parmezanom

Kombinacija aromatične pančete, mirisnog parmezana i blagog dodira ruzmarina daje im poseban ukus kojem je teško odoleti. Spolja su lepo zapečeni, a svaki zalogaj donosi pravu malu eksploziju ukusa!

FOTO: Novosti

Sastojci

220 gr glatkog brašna

80 gr pančete, isečene na kockice

1 jaje

½ kesice praška za pecivo

60 ml mleka

60 ml maslinovog ulja

25 gr rendanog parmezana

prstohvat soli

malo crnog bibera

malo seckanog ruzmarina, po želji

Priprema

U činiji umutite jaje sa mlekom, maslinovim uljem, solju, biberom i ruzmarinom. Dodajte rendani parmezan, brašno i prašak za pecivo, pa umesite meko i kompaktno testo. Umešajte sitno iseckanu pančetu, ravnomerno je raspoređujući kroz testo. Na blago pobrašnjenoj radnoj površini razvucite testo na debljinu od oko pola centimetra.

Pomoću modlice ili male čaše izrežite zalogajčiće željenog oblika. Ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 15 minuta, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Prijatno!