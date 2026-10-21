Treći put 3:2? Kvota je očekivano, više nego primamljiva
Zanimljiv duel na Kartuhi, Betis dočekuje Fejenord i ima priliku da se bodovno poravna sa PSŽ i Liverpulom na čelu tabele Lige šampiona posle tri kola.
Betis je odlično započeo sezonu i ostvario osam pobeda u 11 utakmica u svim takmičenjima.
U Ligi šampiona savladao je Lil (3:2) i Porto (3:2), pa sa šest bodova zauzima deveto mesto na tabeli. Ipak, u prethodnom kolu španskog prvenstva izgubio je od Barselone (2:5). Seviljski tim ima dobar učinak protiv holandskih klubova, sa četiri pobede, remijem i porazom u šest evropskih utakmica.
Fejenord dolazi u Sevilju posle pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima, uključujući trijumf nad Telstarom (4:3) u prvenstvu i pobedu nad Komom (3:2) u Ligi šampiona.
Posle poraza od Barselone (1:5) na startu evropskog takmičenja, holandski klub je vezao četiri pobede u domaćoj ligi i jednu u Evropi. Ipak, protiv španskih ekipa nije naročito uspešan, pošto je izgubio devet od poslednjih 11 utakmica.
Betis će biti oslabljen izostancima Žuniora Firpa i Kuča Ernandeza, dok je Aitor Ruibal pod znakom pitanja. Fejenord ima znatno više problema sa povredama, jer će mu nedostajati čak sedmorica igrača.
Očekuje se otvorena utakmica, pošto oba tima imaju snažan napad, ali bi prednost domaćeg terena i bolji međusobni učinak protiv klubova iz Holandije mogli da donesu Betisu pobedu sa primljenim golom, možda ostvare i het-trik u pobedama od 3:2.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,66)
Vredi pokušati: Tačan rezultat 3:2 (kvota 15.00)
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