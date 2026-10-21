"KLJUČNE TRI TAČKE ZBOG KOJIH HOĆE DA ME SRUŠE": Vučić u intervjuu Kseniji Sobčak govorio o rivalima i geopolitici

NA Srbiju se vrši ogroman pritisak jer ne žele da vide suverenu i nezavisnu zemlju u srcu Evrope. U nevladin sektor i pojedine medije uložene su stotine miliona i milijarde evra. Sve je to orkestrirano spolja, uz podršku iz regiona, sa jednim jedinim ciljem: da se sruši vlast u Srbiji i da se zaustavi naš razvoj. Međutim, nisu računali na to da će naići na nekoga ko će se boriti svakog dana i ko neće pokleknuti.

Foto: Printskrin Jutjub Ostorožno: Sobčak

Ovo je poručio Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" u intervjuu koji je dao poznatoj ruskoj novinarki Kseniji Sobčak. On je otvoreno govorio o protestima, blokadama i pritiscima sa kojima se naša država suočava i istakao da iza pokušaja destabilizacije stoje spoljni centri moći, ogromni novčani fondovi i regionalni faktori.

Podsetio je i na zloupotrebu tragedije u Novom Sadu:

- Mesecima su pokušavali da blokiraju normalan život. U početku smo odgovarali maksimalno smireno, pružili svu dokumentaciju o padu nadstrešnice, ali njih to suštinski nikada nije zanimalo. Nisu pokazali empatiju prema porodicama stradalih, niti ih zanima šta se zaista desilo, jedini cilj bio je preuzimanje vlasti na ulici bez izbora - rekao je Vučić.

Naglasio je da se napadi pojačavaju upravo proporcionalno ekonomskom uspehu Srbije.

- Naša ekonomija je među najbržim po stopama rasta u Evropi, prema svim prognozama MMF. Kada sam 2014. godine postao premijer, prosečna plata u Crnoj Gori bila je za 50 odsto veća nego u Srbiji. Danas je prosečna neto plata u Srbiji premašila 1.050 evra i prestigla sve u okruženju. Naš javni dug iznosi oko 43 odsto BDP, što je dvostruko manje od proseka evrozone, koji je na 86 odsto. Kome odgovara ovakva, jaka i stabilna Srbija? Naravno da smetamo onima koji bi voleli da nas vide na kolenima - istakao je on.



- Uvek sam imao racionalan i odgovoran pristup. Sa Putinom sam imao više od dvadeset sastanaka i uvek smo gradili odnos međusobnog uvažavanja. Kada odem u Evropu, 27 lidera me pita zašto jedini nismo uveli sankcije Rusiji. U lice im kažem istinu i štitim interese Srbije. Ne sedimo na dve stolice, naša jedina stolica je Srbija - naglasio je Vučić, dodajući da naša država nikada neće pogaziti Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN i svoj Ustav kada je reč o Kosovu i Metohiji.

Komentarišući globalne tenzije i rat u Ukrajini, Vučić je naveo da je još 2021. godine upozoravao na eskalaciju i da se danas Evropa dramatično naoružava, dok je jedini pravi put - diplomatija i razgovor o miru.

Na pitanje šta bi se dogodilo ukoliko bi opozicija došla na vlast, Vučić je dao jasan odgovor:

- Da oni pobede, već za deset dana uveli bi sankcije Rusiji i odrekli se sopstvenih interesa. Ali ja verujem u naš narod. Rekao sam i predsedniku Putinu, ja nikada neću bežati iz svoje zemlje, moja sudbina je vezana za Srbiju i boriću se ovde do poslednjeg daha. Naš otpor pritiscima spolja je mnogo snažniji nego što mnogi misle - zaključio je Vučić.

Naveo je i da se stavovi onih koji žele da on ode mogu grupisati u tri tačke, a da su prvi razlog sankcije Rusiji.

- To je, apsolutno, razlog broj jedan. To je čak važnije i od činjenice da ne želim da priznam nezavisnost Kosova. Ljudi mi na svakom susretu u Evropi spominju to što nismo uveli sankcije Rusiji - rekao je Vučić.

Drugi razlog je taj što ne želi da prizna nezavisnost tzv. Kosova, a da je treći razlog to što je još od rusko-turskih ratova postojao veliki pritisak iz Engleske, Turske, a kasnije i drugih sila da se osigura da Srbi nikada ne postanu odlučujući faktor na Balkanu:

- Iako smo najveća nacija na Balkanu, oni su uvek okupljali sve ostale manje nacije da bi stvorili neku vrstu ravnoteže: uzdizali su ih, kako bi bili bar malo jači od nas. Isto se dešava i danas, Srbija, ekonomski gledano, iznenađuje ih svojim napretkom, ekonomskim programima, visokim nivoom investicija i ogromnim rastom.

U kontekstu pritisaka na Srbiju, video je i sahranu Ratka Mladića, koja je izazvala zgražavanje EU:

- Ljudima je dosta pritisaka na Srbiju i želeli su da izraze ne samo poštovanje već i šta misle o onima koji hoće da unište našu zemlju - rekao je on i pozvao bilo koga da mu pronađe istorijsku ličnost koja nije polarizujuća.

Rat i "Čehovljeva puška"

Osvrnuvši se na geopolitičku situaciju, Vučić je ukazao na naoružavanje Evrope kako bi se "odbranili" od Rusije i pesimistično podsetio na "Čehovljevu pušku":

- Bio bih najsrećniji ako bi se ispostavilo da nisam u pravu i ako ne bi došlo do trećeg svetskog rata, ali bojim se da hoće.

Jedini, smatra on, koji može da izdejstvuje mir je američki predsednik Tramp, pod uslovom da izdrži pritiske kako spoljne tako i unutrašnje. Ako popusti, kaže, mira još dugo neće biti.