Bajern zagolicao maštu navijača

Da li je Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu?

FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Bajern je misterioznom objavom na društvenim mrežama podgrejao spekulacije da bi Hari Kejn mogao da osvoji Zlatnu loptu i bude proglašen za najboljeg fudbalera sveta.

- Šou uskoro počinje - poručili su iz minhenskog kluba uz fotografiju engleskog napadača u odelu, snimljenu na jednoj od prethodnih svečanosti dodele nagrada.

Ova poruka dodatno je podgrejala glasine da bi Kejn ove godine mogao da osvoji najprestižnije individualno priznanje u fudbalu.

Ceremonija dodele Zlatne lopte zakazana je za ponedeljak, 26. oktobar, u londonskom pozorištu „London Paladijum“, umesto u Parizu, gde je ova manifestacija tradicionalno održavana.

It's almost showtime. ⏳ https://t.co/YpRVIetAz6 — FC Bayern (@FCBayernEN) October 20, 2026

Kejn iza sebe ima izuzetnu sezonu. Postigao je 72 gola za klub i reprezentaciju, odbranio titulu prvaka Nemačke sa Bajernom i predvodio Englesku do trećeg mesta na Svetskom prvenstvu, na kojem je bio strelac šest pogodaka.

Ipak, ostaje da se vidi da li je objava nemačkog kluba samo nagoveštaj velike večeri ili zaista postoji razlog da se Kejn smatra glavnim kandidatom za nagradu. Organizatori su najavili da će ishod izbora ostati strogo čuvana tajna, toliko da ni sam pobednik neće unapred znati da je osvojio priznanje.

Ukoliko trijumfuje, Kejn će postati prvi Englez sa Zlatnom loptom posle Majkla Ovena, koji je nagradu osvojio 2001. godine, kao i prvi fudbaler Bajerna kome je to pošlo za rukom još od Karl-Hajnca Rumenigea 1981. godine.

Englez je pre dve godine osvojio utešnu "Nagradu Gerd Miler" za najboljeg napadača sveta, a mnogi smatraju da mu je već tada nepravedno izmakla "glavna premija",