Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Немања Пејчић

21. 10. 2026. u 09:19

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Sreda

21.00 Aston Vila - Viking |1-3&||1-3 (1.85)

00.30 Real Potosi - Bolivar |1-3&||1-3 (1.90)

Kvota: 3.52

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