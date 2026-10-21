PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.
Sreda
21.00 Aston Vila - Viking |1-3&||1-3 (1.85)
00.30 Real Potosi - Bolivar |1-3&||1-3 (1.90)
Kvota: 3.52
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