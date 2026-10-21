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NOVI UDARAC ZA BRISEL I ZELENSKOG! Radev odbio da plati ceh za Ukrajinu: Ne možemo da učestvujemo

P. Đurđević

21. 10. 2026. u 07:26

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BUGARSKA neće učestvovati u novom paketu finansijske pomoći Evropske unije za Ukrajinu, izjavio je sinoć bugarski premijer Rumen Radev.

НОВИ УДАРАЦ ЗА БРИСЕЛ И ЗЕЛЕНСКОГ! Радев одбио да плати цех за Украјину: Не можемо да учествујемо

Foto: Tanjug/AP Photo/Valentina Petrova

- Ni na koji način ne možemo da učestvujemo u tih 70 milijardi - rekao je Radev, reagujući na zahtev ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da EU pomogne Ukrajini sa dodatnih 70 milijardi evra za odbranu od Rusije, prenosi agencija Novinite.

On je rekao da je EU prošle godine odobrila izdvajanje 90 milijardi evra za pokrivanje troškova za 2026. i 2027, kao i da su tada Mađarska, Češka i Slovačka, za razliku od Bugarske, odbile da učestvuju u tom paketu pomoći.

Radev je pozvao na hitno okončanje rata u Ukrajini.

- Sukob iscrpljuje evropsko preduzetništvo i izaziva društvene napetosti i političku nestavilnost. Rezultat se neće ostvariti vojnim sredstvima - ocenio je Radev.

(Tanjug)

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