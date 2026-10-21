Elina Svitolina izigrala ceo svet zbog Gaela Monfisa i to kako

Elina Svitolina je privukla ogromnu pažnju javnosti objavom o razvodu od Gaela Monfisa, ali motiv iza ovog poteza zapravo je bio pokušaj da zaštiti svog bivšeg supruga od užusnih optužbi koje su počele da kruže u Francuskoj.

TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Kada se iskusni francuski teniser iznenada povukao sa turnira u Lionu i Parizu i praktično prekinuo karijeru zbog privatnih problema, tamošnji mediji i komentatori počeli su javno da sumnjaju u njegov sportski integritet.

Da bi sprečila širenje lažnih glasina, ukrajinska teniserka je odlučila da hitno saopšti da je njihovom braku došao kraj.

Pravi razlog zbog kojeg je Svitolina morala brzo da reaguje i praktično "izigra" prvobitne pretpostavke javnosti jesu teške optužbe za kršenje antidoping pravila i propisa o klađenju koje su se pojavile u Francuskoj odmah nakon Monfisovog naglog povlačenja sa terena.

Budući da je Gael odlučio da završi karijeru upravo zbog teške porodične situacije, Svitolina je želela da pojasni da njegov odlazak iz tenisa nema nikakve veze sa nelegalnim radnjama. Naglasila je da se njen bivši suprug suočio sa potpuno nezasluženim napadima i da je zajedničko saopštenje o razvodu izašlo kao štit za njegov ugled.

Foto: Instagram/elisvitolina

Iako je javnost prvobitno spekulisala o jednostranoj krivici, Svitolina je pojasnila da postoji mnogo više razloga koji su se skupljali godinama i da se njena životna perspektiva potpuno promenila. Nakon više od četiri i po godine života u ratnoj stvarnosti i suočavanja sa surovom realnošću u njenoj domovini, njeni prioriteti su se dramatično pomerili.

- Nije uvek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. A iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi se delile u javnosti. Želim samo malo da pojasnim svoju prethodnu objavu, jer sam shvatila da je nisu svi - posebno moja međunarodna publika - u potpunosti razumeli", navela je Ukrajinka i nastavila:

- U toj objavi navela sam samo jedan od razloga koji je uticao na moju odluku i naveo me da razmislim o svom životu i budućnosti. Ali istina je da tu ima mnogo više toga; nikada se nije radilo samo o jednoj stvari. Kada više od četiri i po godine živite u ratnoj stvarnosti, prolazeći kroz najrazličitije situacije, emocije i teške trenutke, prirodno je da počinjete drugačije da posmatrate život. Vaša perspektiva se menja, vrednosti i prioriteti se pomeraju, a vi počinjete da shvatate šta zapravo želite od života. U jednom trenutku sam jednostavno shvatila da ne želim više da živim život u kojem nisam istinski srećna. I verujte mi, donošenje ove odluke bilo je sve samo ne lako", piše Svitolina i dodaje:

FOTO: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

- Veoma volim i poštujem svog supruga. Uvek ću ga voleti i ceniti zbog osobe kakva jeste. Upravo zato mi je bilo važno da budem iskrena - kako prema njemu, tako i prema sebi. Nije uvek moguće objasniti sve što stoji iza tako ličnih i teških odluka u jednoj objavi. A iskreno, neke stvari su jednostavno previše lične da bi se delile u javnosti. Takav je bio, i ostao, moj stav o objavljivanju kraja našeg braka. Međutim, kao što su neki od vas primetili, Gaelova karijera je naglo okončana nakon što je, usled naše situacije, doneo odluku da prestane sa igranjem. Nažalost, suočio se sa brojnim optužbama koje nije zaslužio, pa smo zajednički izdali saopštenje. Nadam se da će ovo pomoći da bolje razumete šta sam želela da kažem. Molim vas, budite ljubazni i puni razumevanja - ovo je trenutno izuzetno teško za oboje", zaključila je Svitolina.

Romansa koja je počela 2019. godine i krunisana brakom 2021. godine donela im je ćerku Ski, čija budućnost ostaje njihov zajednički apsolutni prioritet.



