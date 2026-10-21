Muk u FSS! Zbog ove četvorice ljudi propao plan da kazne Dejana Stankovića!

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije zvanično je obustavila postupak protiv bivšeg šefa stručnog štaba Crvene zvezde, Dejana Stankovića, piše "Sportklub"!

FOTO: FK Crvena zvezda

Iako je pokretanje ovog procesa podiglo veliku prašinu u domaćoj sportskoj javnosti, čitav slučaj je doživeo potpuni krah u nedostatku materijalnih dokaza i svedoka koji bi potvrdili navode iz zvanične prijave.

Sve je počelo nakon prvenstvenog susreta između Crvene zvezde i Novog Pazara. Delegat utakmice, Vlado Glođović – inače izuzetno ugledan UEFA oficir za bezbednost poznat po svojim rigoroznim i preciznim izveštajima – taksativno je naveo da se Stanković ponašao potpuno nesportski.

Prema Glođovićevim rečima, tadašnji trener crveno-belih je prešao granicu dozvoljenog, uputivši mu niz teških uvreda, psovki i pretnji. Nakon službene reakcije direktora takmičenja Aleksandra Pivića, predmet je ekspresno prosleđen disciplinskim organima FSS na dalje postupanje.

Međutim, pravni proces je naišao na nepremostivu prepreku u ključnom trenutku saslušanja. Kompletan izveštaj delegata Glođovića demantovala su – ili preciznije, nisu podržala – upravo službena lica koja su bila na terenu.

Glavni arbitar meča Predrag Janjuš, kao i njegovi pomoćnici Nikola Antić, Novak Novaković i četvrti sudija Stefan Jeknić, dostavili su svoje pisane iskaze Fudbalskom savezu Srbije.

Prema saznanjima Sport kluba, u tim izjavama je navedeno da niko od njih nije neposredno čuo niti svedočio navodnim verbalnim napadima i pretnjama Dejana Stankovića. Bez ijednog svedoka koji bi podržao reči delegata, Disciplinska komisija nije imala drugi izbor osim da stavi tačku na ovaj slučaj i arhivira fasciklu sa optužbama.

