Peciva i pite

DOMAĆI HLEBČIĆI: Sa belim lukom i otopljenim kačkavaljem

Milena Tomasevic

20. 10. 2026. u 07:00

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Danas vam donosimo recept za mekane, mirisne hlebčiće sa bogatim premazom od belog luka, putera i svežeg peršuna, prekrivene otopljenim kačkavaljem. Spolja lepo zapečeni, a iznutra mekani i sočni, ovi domaći zalogaji savršeni su za doručak, večeru ili posluženje kada vam dolaze gosti.

ДОМАЋИ ХЛЕБЧИЋИ: Са белим луком и отопљеним качкаваљем

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 200 ml mlakog mleka
  • 200 ml mlake vode
  • 50 ml ulja
  • 1 kašičica soli
  • 1 puna kašičica instant kvasca
  • brašno po potrebi

Za namaz od belog luka:

  • 18–20 čenova belog luka
  • Pola male šoljice ulja
  • 2 kašike putera
  • 1 kašičica mlevene crvene paprike
  • Pola kašičice bibera
  • Pola kašičice soli
  • 4–5 grančica sitno seckanog peršuna

Za nadev:

  • rendani kačkavalj po ukusu
  • šampinjoni po želji

Priprema

Priprema namaza: Očistite beli luk, stavite ga u tiganj i prelijte uljem. Pržite na tihoj vatri uz stalno mešanje, dok blago ne porumeni. Sklonite tiganj sa šporeta i ostavite da se smesa ohladi 15–20 minuta.
U ohlađeni beli luk dodajte puter, mlevenu crvenu papriku, biber, so i sitno seckani peršun. Dobro izmešajte i izgnječite beli luk dok ne dobijete ujednačen, mirisan namaz.
Mešenje testa: U većoj posudi pomešajte mlako mleko, mlaku vodu, ulje, so i instant kvasac. Postepeno dodajte brašno i mesite dok ne dobijete mekano i elastično testo koje se ne lepi previše za ruke.
Pokrijte testo čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mestu da naraste i udvostruči zapreminu.
Oblikovanje hlebčića: Nadošlo testo podelite na 10 jednakih delova. Svaki deo oblikujte i razvucite u duguljast hlebčić, pa poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.
Ostavite hlebčiće u plehu još 15–20 minuta da dodatno narastu.
Dodavanje nadeva: Na svaki hlebčić rasporedite pripremljeni namaz od belog luka, a zatim pospite rendanim kačkavaljem. Po želji dodajte i tanko narezane šampinjone.
Pečenje: Rernu prethodno zagrejte na 220 stepeni, na programu sa gornjim i donjim grejačem. Pecite hlebčiće na najnižoj rešetki dok donja strana i ivice lepo ne porumene, a kačkavalj se otopi.

Hlebčići se peku relativno brzo, pa ih obavezno nadgledajte kako ne bi previše porumeneli.

Savet: Za najbolji ukus, beli luk obavezno ostavite da se ohladi pre dodavanja putera i ostalih sastojaka. Hlebčiće poslužite tople, dok je kačkavalj još rastopljen i mirisni namaz najviše dolazi do izražaja.

Prijatno! 

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