DOMAĆI HLEBČIĆI: Sa belim lukom i otopljenim kačkavaljem

Danas vam donosimo recept za mekane, mirisne hlebčiće sa bogatim premazom od belog luka, putera i svežeg peršuna, prekrivene otopljenim kačkavaljem. Spolja lepo zapečeni, a iznutra mekani i sočni, ovi domaći zalogaji savršeni su za doručak, večeru ili posluženje kada vam dolaze gosti.

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Sastojci

Za testo:

200 ml mlakog mleka

200 ml mlake vode

50 ml ulja

1 kašičica soli

1 puna kašičica instant kvasca

brašno po potrebi

Za namaz od belog luka:

18–20 čenova belog luka

Pola male šoljice ulja

2 kašike putera

1 kašičica mlevene crvene paprike

Pola kašičice bibera

Pola kašičice soli

4–5 grančica sitno seckanog peršuna

Za nadev:

rendani kačkavalj po ukusu

šampinjoni po želji

Priprema

Priprema namaza: Očistite beli luk, stavite ga u tiganj i prelijte uljem. Pržite na tihoj vatri uz stalno mešanje, dok blago ne porumeni. Sklonite tiganj sa šporeta i ostavite da se smesa ohladi 15–20 minuta.

U ohlađeni beli luk dodajte puter, mlevenu crvenu papriku, biber, so i sitno seckani peršun. Dobro izmešajte i izgnječite beli luk dok ne dobijete ujednačen, mirisan namaz.

Mešenje testa: U većoj posudi pomešajte mlako mleko, mlaku vodu, ulje, so i instant kvasac. Postepeno dodajte brašno i mesite dok ne dobijete mekano i elastično testo koje se ne lepi previše za ruke.

Pokrijte testo čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mestu da naraste i udvostruči zapreminu.

Oblikovanje hlebčića: Nadošlo testo podelite na 10 jednakih delova. Svaki deo oblikujte i razvucite u duguljast hlebčić, pa poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.

Ostavite hlebčiće u plehu još 15–20 minuta da dodatno narastu.

Dodavanje nadeva: Na svaki hlebčić rasporedite pripremljeni namaz od belog luka, a zatim pospite rendanim kačkavaljem. Po želji dodajte i tanko narezane šampinjone.

Pečenje: Rernu prethodno zagrejte na 220 stepeni, na programu sa gornjim i donjim grejačem. Pecite hlebčiće na najnižoj rešetki dok donja strana i ivice lepo ne porumene, a kačkavalj se otopi.

Hlebčići se peku relativno brzo, pa ih obavezno nadgledajte kako ne bi previše porumeneli.

Savet: Za najbolji ukus, beli luk obavezno ostavite da se ohladi pre dodavanja putera i ostalih sastojaka. Hlebčiće poslužite tople, dok je kačkavalj još rastopljen i mirisni namaz najviše dolazi do izražaja.

Prijatno!