DOMAĆI HLEBČIĆI: Sa belim lukom i otopljenim kačkavaljem
Danas vam donosimo recept za mekane, mirisne hlebčiće sa bogatim premazom od belog luka, putera i svežeg peršuna, prekrivene otopljenim kačkavaljem. Spolja lepo zapečeni, a iznutra mekani i sočni, ovi domaći zalogaji savršeni su za doručak, večeru ili posluženje kada vam dolaze gosti.
Sastojci
Za testo:
- 200 ml mlakog mleka
- 200 ml mlake vode
- 50 ml ulja
- 1 kašičica soli
- 1 puna kašičica instant kvasca
- brašno po potrebi
Za namaz od belog luka:
- 18–20 čenova belog luka
- Pola male šoljice ulja
- 2 kašike putera
- 1 kašičica mlevene crvene paprike
- Pola kašičice bibera
- Pola kašičice soli
- 4–5 grančica sitno seckanog peršuna
Za nadev:
- rendani kačkavalj po ukusu
- šampinjoni po želji
Priprema
Priprema namaza: Očistite beli luk, stavite ga u tiganj i prelijte uljem. Pržite na tihoj vatri uz stalno mešanje, dok blago ne porumeni. Sklonite tiganj sa šporeta i ostavite da se smesa ohladi 15–20 minuta.
U ohlađeni beli luk dodajte puter, mlevenu crvenu papriku, biber, so i sitno seckani peršun. Dobro izmešajte i izgnječite beli luk dok ne dobijete ujednačen, mirisan namaz.
Mešenje testa: U većoj posudi pomešajte mlako mleko, mlaku vodu, ulje, so i instant kvasac. Postepeno dodajte brašno i mesite dok ne dobijete mekano i elastično testo koje se ne lepi previše za ruke.
Pokrijte testo čistom kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mestu da naraste i udvostruči zapreminu.
Oblikovanje hlebčića: Nadošlo testo podelite na 10 jednakih delova. Svaki deo oblikujte i razvucite u duguljast hlebčić, pa poređajte u pleh obložen papirom za pečenje.
Ostavite hlebčiće u plehu još 15–20 minuta da dodatno narastu.
Dodavanje nadeva: Na svaki hlebčić rasporedite pripremljeni namaz od belog luka, a zatim pospite rendanim kačkavaljem. Po želji dodajte i tanko narezane šampinjone.
Pečenje: Rernu prethodno zagrejte na 220 stepeni, na programu sa gornjim i donjim grejačem. Pecite hlebčiće na najnižoj rešetki dok donja strana i ivice lepo ne porumene, a kačkavalj se otopi.
Hlebčići se peku relativno brzo, pa ih obavezno nadgledajte kako ne bi previše porumeneli.
Savet: Za najbolji ukus, beli luk obavezno ostavite da se ohladi pre dodavanja putera i ostalih sastojaka. Hlebčiće poslužite tople, dok je kačkavalj još rastopljen i mirisni namaz najviše dolazi do izražaja.
Prijatno!
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