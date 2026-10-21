Fudbal

Paredes srušio snove bivšem igraču Zvezde: Bruno Duarte ostao bez finala Kopa Sudamerikana

Filip Milošević

21. 10. 2026. u 09:02 >> 09:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Bruno Duarte ostao bez finala.

Паредес срушио снове бившем играчу Звезде: Бруно Дуарте остао без финала Копа Судамерикана

FOTO: Nayra Halm / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Boke napravili su veliki preokret i slavili sa 3:1 na gostovanju Vasku, te tako postali prvi finalista Kopa Sudamerikane.

Vasko je u prvoj utakmici u Buenos Ajresu slavio 1:0, ali na domaćem terenu nije uspeo da sačuva prednost.

Samo četiri minuta od početka meča bilo je dovoljno gostima iz Argentine da neutrališu prednost tima iz Brazila. Di Lolo je postigao gol za vođstvo gostiju. Već u 34. minutu Migel Merentijel duplira prednost i gol prednosti u ukupnom rezultatu za Boku.

Tračak nade za crno-bele bio je pogodak Rodrigesa u 66. minutu. Boka je vodila 2:1, a u ukupnom skoru bilo je nerešeno, međutim tada na scenu stupa Leandro Paredes. Šutirao je sa skoro 30 metara i matirao golmana Vaska, te tako srušio snove Brunu Duaretu i njegovim saigračima da mogu da igraju utakmicu za trofej. 

Boka čeka boljeg iz duela Atletiko Mineiro – Montevideo Siti. U prvom meču u Brazilu Atletiko je slavio sa 3:0.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)

EKSPO KARAVAN OBIŠAO 34 GRADA ŠIROM SRBIJE (VIDEO)