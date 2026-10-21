Paredes srušio snove bivšem igraču Zvezde: Bruno Duarte ostao bez finala Kopa Sudamerikana

Bruno Duarte ostao bez finala.

FOTO: Nayra Halm / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Boke napravili su veliki preokret i slavili sa 3:1 na gostovanju Vasku, te tako postali prvi finalista Kopa Sudamerikane.

Vasko je u prvoj utakmici u Buenos Ajresu slavio 1:0, ali na domaćem terenu nije uspeo da sačuva prednost.

Samo četiri minuta od početka meča bilo je dovoljno gostima iz Argentine da neutrališu prednost tima iz Brazila. Di Lolo je postigao gol za vođstvo gostiju. Već u 34. minutu Migel Merentijel duplira prednost i gol prednosti u ukupnom rezultatu za Boku.

Tračak nade za crno-bele bio je pogodak Rodrigesa u 66. minutu. Boka je vodila 2:1, a u ukupnom skoru bilo je nerešeno, međutim tada na scenu stupa Leandro Paredes. Šutirao je sa skoro 30 metara i matirao golmana Vaska, te tako srušio snove Brunu Duaretu i njegovim saigračima da mogu da igraju utakmicu za trofej.

💙💛 ¡El tercer gol de @BocaJrsOficial! LEANDRO PAREDES y la clasificación a la Final de la CONMEBOL #Sudamericana https://t.co/xHr9ku2O3g — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 21, 2026

Boka čeka boljeg iz duela Atletiko Mineiro – Montevideo Siti. U prvom meču u Brazilu Atletiko je slavio sa 3:0.