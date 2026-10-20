BRNABIĆ PISALA PREDSEDNICI EVROPSKOG PARLAMENTA: Do tančina objasnila zašto je sporna posmatračka delegacija EP sa Šiderom na čelu

V.D. PREDSEDNIKA Srbije, Ana Brnabić uputila je pismo predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli. U njemu je taksativno i argumentovano objasnila zašto je sastav misije koja dolazi na posmatranje izbora više nego sporan, pogotovo jer je Andreas Šider predsednik iste.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Njeno pismo prenosimo u celosti:

"Poštovana gospođo predsednice,

Obraćam Vam se kako bih izrazila snažan protest povodom sastava posmatračke delegacije Evropskog parlamenta koja će boraviti u Republici Srbiji od 22. do 26. oktobra, a posebno povodom imenovanja Andreasa Šidera za njenog šefa.

Dosadašnje javno delovanje više članova delegacije pokazuje njenu potpunu političku pristrasnost, a što je u suprotnosti sa svim međunarodnim dokumentima, uključujući i kodeksima i smernicama EU. Izbor lica koja kontinuirano iznose izrazito negativne sudove o vlastima u Srbiji, a pojedini i javno iskazuju očekivanje za njihovu smenu i podršku drugim učesnicima na izborima, jasno ukazuje da oni u Srbiju dolaze sa već formiranim zaključcima.

Šef posmatračke misije, Andreas Šider, je, kao posmatrač na prethodnim izborima u Republici Srbiji, decembra 2023. godine, u više navrata otvoreno prekršio Kodeks ponašanja međunarodnih izbornih posmatrača, koji prati Deklaraciju o principima međunarodnog posmatranja izbora. Naime, Kodeks izričito zahteva da posmatrači svoje zaključke zasnivaju na činjeničnim i proverljivim dokazima, vode dokumentovanu evidenciju svojih zapažanja i tu dokumentaciju dostave posmatračkoj misiji. Andreas Šider, kao posmatrač na tim izborima, nije imao primedbi u zvaničnim zapisnicima sa biračkih mesta, dok je naknadno u javnosti govorio o fantomskim biračima i kupovini glasova. Gospodin Šider je, dakle, 2023. godine, u svakom segmentu prekršio pomenuti Kodeks. Posebno je neverovatno da, nakon što je gospodin Šider, jasno prekršio odredbe Kodeksa ponašanja međunarodnih izbornih posmatrača, a na koje smo Vam i tada ukazali, on u ovoj Posmatračkoj misiji bude unapređen u šefa Posmatračke misije Evropskog parlamenta. To je, pretpostavljam, ta vladavina prava o kojoj nam toliko pričate,



Želim da Vam skrenem pažnju i na to da se i u Priručniku za posmatračke misije EU, dokumentu Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), jasno navodi da su svi članovi izbornih misija EU obavezni da poštuju Kodeks ponašanja i Etičke smernice“, a koje su u potpunosti usklađene sa Kodeksom ponašanja koji prati Deklaraciju o principima za međunarodno posmatranje izbora. U samom Kodeksu ponašanja i Etičkim smernicama, u tački 6 se navodi: „Posmatrači će se tokom obavljanja svojih dužnosti pridržavati stroge nepristrasnosti i ni u jednom trenutku neće pokazivati pristrasnost ili naklonost prema državnim organima, strankama, kandidatima, niti prema bilo kom pitanju koje je predmet spora u izbornom procesu".

I drugi međunarodni dokumenti, kao što su Smernice Parlamentarne skupštine OEBS, zahtevaju najviše standarde nepristrasnosti: potencijalni sukob interesa koji bi kod razumne i neutralne osobe izazvao sumnju u sposobnost kandidata da postupa potpuno nepristrasno predstavlja razlog njegove nepodobnosti za posmatrača (odeljak II.1), dok Odeljak 11.2.k posebno obuhvata prethodne javne političke izjave koje pokazuju pristrasnost.

Pored Andreasa Šidera, kao šefa Posmatračke misije Evropskog parlamenta, i brojni drugi članovi misije ni na koji način ne mogu ispuniti osnovni kriterijum posmatrača na izborima - a to je politička nepristrasnost.

Gospodin Helmut Brandšteter je 16. avgusta 2025. godine na društvenoj mreži Iks objavio da Srbija pripada Evropi i Evropskoj uniji, ali ne sa Vučićevim režimom. Ne vidim kako gospodin Brandšteter kojem je ovo samo jedna u nizu izjava protiv Aleksandra Vučića i trenutne vlasti u Republici Srbiji, izbornom procesu može pristupiti otvoreno, sa spremnošću da svoje ocene zasnuje na utvrđenim činjenicama.

Gospodin Gordan Bosanac je u izjavi za N1, objavljenoj 26. marta 2025. godine, izrazio nadu za nenasilan i demokratski transfer vlasti. Gordan Bosanac se i javno opredelio u korist, studentskog pokreta kao političke alternative Aleksandru Vučiću. Gostujući 15. oktobra 2026. godine u podkastu „Bobu Bob!" hrvatskog Večernjeg lista, naveo je da su on i koleginica Irena Joveva primili predstavnike tog pokreta u Evropskom parlamentu i obrazložio svoj odnos prema njima uverenjem da studentska energija predstavlja ozbiljnu alternativu Vučiću. Ovde je reč o javno iskazanoj političkoj naklonosti prema pokretu koji sada učestvuje na izborima koje bi gospodin Bosanac trebalo nepristrasno da posmatra. Kako se može očekivati poverenje u njegovu nepristrasnost kada je već javno podržao jednu od političkih alternativa o čijem će izbornom nadmetanju davati ocenu?

Gospođa Sunčana Glavak je među potpisnicima pisma evropskoj komesarki za proširenje Marti Kos, o kojem su mediji izvestili 8. septembra 2026. godine, kojim je zatraženo razmatranje suspenzije ili zamrzavanja pristupnog procesa Srbije. Njeno učešće u inicijativi za obustavljanje pristupnog procesa Srbije svedoči o jasnom političkom angažovanju prema našoj zemlji, koje, u kontekstu sastava čitave delegacije, dodatno pojačava zabrinutost u pogledu poverenja u njenu nepristrasnost.

Poslanici Evropskog parlamenta imaju svako pravo da iznose političke stavove i kritikuju vlasti drugih zemalja. Međutim, prihvatanje uloge međunarodnog izbornog posmatrača podrazumeva posebnu odgovornost. Načela na kojima i sam Evropski parlament zasniva posmatranje izbora zahtevaju nezavisnu i nepristrasnu ocenu, dok međunarodni kodeks nalaže političku nepristrasnost i zasnivanje zaključaka na proverljivim dokazima.

Sve navedeno ukazuje da je Evropski parlament u Srbiju poslao posmatračku misiju koja već ima unapred određene političke stavove, a da je cilj takve ocene izbora i izbornih uslova da direktno pomogne jednom od učesnika na izborima, tj. listi „Studentska lista Studenti pobeđuju“, a koju su u ranijim svojim javnim

istupima već direktno podržali.

Narodna skupština Republike Srbije je pozivom Evropskom parlamentu pokazala spremnost za otvorenu saradnju i međunarodno posmatranje izbornog procesa. S druge strane, Evropski parlament je odredio delegaciju u kojoj je šef misije već 2023. godine, kao član posmatračke misije otvoreno prekršio Kodeks ponašanja međunarodnih izbornih posmatrača, na šta smo i tada ukazali, što Evropski parlament nije sprečilo ne samo da ga ponovo odredi kao člana na ovim izborima, već da ga ovaj put unapredi u šefa posmatračke misije.

Pored ovoga, većina članova posmatračke misije Evropskog parlamenta ne ispunjava osnovne uslove koje je sama EU u svom Kodeksu ponašanja i Etičkim smernicama definisala, a to je politička nepristrasnost. Određeni članovi posmatračke misije su u više navrata javno istupali protiv političke opcije koju predstavlja lista „ALEKSANDAR VUČIĆ UJEDINjENA SRBIJA“ otvoreno podržavajući listu „Studentska lista - Studenti pobeđuju". Samim tim, jasno je da njihov cilj nije da nepristrasno posmatraju izbore, već da politički učestvuju na njima kao podrška jednoj listi.

Razumemo ovu poruku i žao nam je što Evropski parlament nije našao način da ispoštuje i primeni makar sopstvene smernice i kodekse za posmatračku misiju."

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